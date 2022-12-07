https://sputnik-georgia.ru/20221207/saakashvili-otkazalsya-sdavat-obraztsy-krovi-272806857.html
Саакашвили отказался сдавать образцы крови
Саакашвили отказался сдавать образцы крови
Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставить им дополнительные образцы крови осужденного экс-президента 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T18:46+0400
2022-12-07T18:46+0400
2022-12-07T18:46+0400
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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тбилисский городской суд
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Осужеднный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался сдавать анализ крови для проведения следственных действий, заявил следователь Специальной следственной службы Василий Какашвили.Глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила в организме Саакашвили тяжелые металлы, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Однако, по словам Какашвили, Саакашвили не отказался сдавать образцы окончательно, а следственные действия пройдут в последующие дни."Мы назначили экспертизу в бюро экспертизы имени Самхараули. Задали вопросы эксперту в связи с озвученными в СМИ металлами и инородными телами. Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставление им дополнительных образцов для изучения вопроса", - отметил Какашвили.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, тбилиси
возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, тбилиси
Саакашвили отказался сдавать образцы крови
Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставить им дополнительные образцы крови осужденного экс-президента
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Осужеднный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался сдавать анализ крови для проведения следственных действий, заявил следователь Специальной следственной службы Василий Какашвили.
Глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила в организме Саакашвили тяжелые металлы, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.
"Мы предложили взять образцы, однако господин Михаил Саакашвили сегодня отказался от проведения следственных действий. Как он разъяснил причину отказа, он не хочет сдавать образцы из-за проблем со здоровьем", - сказал журналистам Какашвили.
Однако, по словам Какашвили, Саакашвили не отказался сдавать образцы окончательно, а следственные действия пройдут в последующие дни.
"Мы назначили экспертизу в бюро экспертизы имени Самхараули. Задали вопросы эксперту в связи с озвученными в СМИ металлами и инородными телами. Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставление им дополнительных образцов для изучения вопроса", - отметил Какашвили.
Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.