https://sputnik-georgia.ru/20221207/saakashvili-otkazalsya-sdavat-obraztsy-krovi-272806857.html

Саакашвили отказался сдавать образцы крови

Саакашвили отказался сдавать образцы крови

Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставить им дополнительные образцы крови осужденного экс-президента 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T18:46+0400

2022-12-07T18:46+0400

2022-12-07T18:46+0400

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Осужеднный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался сдавать анализ крови для проведения следственных действий, заявил следователь Специальной следственной службы Василий Какашвили.Глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила в организме Саакашвили тяжелые металлы, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Однако, по словам Какашвили, Саакашвили не отказался сдавать образцы окончательно, а следственные действия пройдут в последующие дни."Мы назначили экспертизу в бюро экспертизы имени Самхараули. Задали вопросы эксперту в связи с озвученными в СМИ металлами и инородными телами. Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным предоставление им дополнительных образцов для изучения вопроса", - отметил Какашвили.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, тбилиси