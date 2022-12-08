https://sputnik-georgia.ru/20221208/meriya-tbilisi-prodolzhaet-borbu-s-nezakonnym-stroitelstvom-272830886.html

Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконным строительством

Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконным строительством

В результате переговоров с мэрией собственник собирается демонтировать самовольно построенные этажи 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T15:48+0400

2022-12-08T15:48+0400

2022-12-08T15:48+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. На одном из объектов, расположенных на проспекте Важа-Пшавела, построенного с нарушением условий проекта, будут демонтированы незаконно возведенные этажи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Тбилисская мэрия активно борется с незаконными строительствами с 2017 года. Сначала штрафы были увеличены с 8 до 50 тысяч лари, согласно категориям. Однако, по словам Каладзе, этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности.Мэр сообщил, что на этом месте много лет назад служба архитектуры мэрии выдала разрешение на строительство четырехэтажного многофункционального комплекса.Каладзе еще раз подчеркнул, насколько серьезной проблемой являются незаконные строительства в столице и напомнил о принятых мерах.В частности, о принятой строительной амнистии, которая подразумевает прощение построенных на основании разрешения до 18 августа 2020 года строений за такие нарушения, как превышение площади, нарушение контура застройки, нарушение "красных линий", нарушение функциональной зоны и так далее.Незаконное строительство в Батуми - за 9 месяцев выявлено до ста случаев >>"Во избежание нарушений в будущем новым законодательством были ужесточены санкции. В ряде случаев из-за нарушений строительных работ, в случае невыполнения требования муниципалитета, введены меры уголовной ответственности", – сказал Каладзе.Проблема незаконных построек стоит в Грузии с 90-х годов, когда этот вопрос не контролировался.Чтобы построить дом в столице необходимо получить разрешение, а после – получить одобрение проекта самого дома. Кроме того, при выдаче разрешения необходимо соблюсти ряд дополнительных условий для строительства в конкретном районе.На окраине Тбилиси демонтировали незаконные постройки >>Тема незаконных построек в Тбилиси стала особенно актуальной в 2020 году. Мэрия снесла часть незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству в окраинном районе Тбилиси – Африка. Снос завершился столкновениями между полицией и хозяевами построек.В мэрии города тогда заявили, что время для демонтажа было выбрано правильно – строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси