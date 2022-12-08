https://sputnik-georgia.ru/20221208/v-tbilisi-perekroyut-tsentralnyy-prospekt-272840299.html

В Тбилиси перекроют центральный проспект

В Тбилиси перекроют центральный проспект

Общественный транспорт в указанный период времени будет ездить через набережную 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Автомобильное движение на проспекте Руставели в центре будет закрыто, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.По данным мэрии, из-за необходимости украшения города к Новому году проспект Руставели будет перекрыт с 23:00 8 декабря по 01:00 9 декабря и с 12:00 до 23:00 9 декабря.Проспект будет закрыт от улицы Чантурия до площади Свободы.Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году >>Автомобилисты, которым необходимо попасть в центр города, смогут воспользоваться альтернативными путями по параллельным улицам или объездным дорогамОбщественный транспорт в указанный период времени будет ездить через набережную.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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