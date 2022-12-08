https://sputnik-georgia.ru/20221208/zasedanie-po-delu-ob-otsrochke-nakazaniya-saakashvili-mozhet-proyti-v-bolnitse-272843984.html
Заседание по делу об отсрочке наказания Саакашвили может пройти в больнице
Заседание по делу об отсрочке наказания Саакашвили может пройти в больнице
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T23:12+0400
2022-12-08T23:12+0400
2022-12-08T23:12+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
нино ломджария
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может пройти в клинике "Вивамеди", где тот проходит лечение, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам изъявил желание присутствовать на судебном процессе, который пройдет 9 декабря в Тбилисском городском суде.По его словам, у суда есть практика проведения заседаний в клинике."Если Саакашвили не сможет присутствовать на судебном процессе или "Вивамеди" не даст соответствующую справку, мы подадим ходатайство, чтобы процесс прошел в клинике, при условии прямой трансляции", - сказал Хачапуридзе.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует Народный защитник Грузии Нино Ломджария.Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.До суда было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.По мнению экспертов, в Грузию пациент прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается.Народный защитник Грузии рекомендует суду отсрочить наказание Саакашвили >>Между тем дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, нино ломджария, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, нино ломджария, тбилисский городской суд
Заседание по делу об отсрочке наказания Саакашвили может пройти в больнице
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили
ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может пройти в клинике "Вивамеди", где тот проходит лечение, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам изъявил желание присутствовать на судебном процессе, который пройдет 9 декабря в Тбилисском городском суде.
"Мы не собираемся просить отложить завтрашний процесс. Наоборот, мы собираемся выступить на нем с несколькими ходатайствами. Первое – отсрочка срока наказания, а второе – запрос информации от разных ведомств, которую мы не получили. Третьей инициативой будет включение Саакашвили по видео или проведение процесса в "Вивамеди", если мой подзащитный не сможет прийти", - сказал Хачапуридзе.
По его словам, у суда есть практика проведения заседаний в клинике.
"Если Саакашвили не сможет присутствовать на судебном процессе или "Вивамеди" не даст соответствующую справку, мы подадим ходатайство, чтобы процесс прошел в клинике, при условии прямой трансляции", - сказал Хачапуридзе.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
До суда было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.
По мнению экспертов, в Грузию пациент прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается.
Между тем дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.