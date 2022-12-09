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Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии
Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии
Для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Минюстиции будет создана специальная комиссия 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T17:29+0400
2022-12-09T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Члены комитета по правам человека в ближайшее время приступят к обсуждению нового закона "О праве изменения фамилии, несоответствующей исторически-культурным традициям".Проект закона поступил в парламент в прошлом году, и после его принятия этнические меньшинства в Грузии смогут восстановить исторические фамилии.Депутаты уже обсудили поправки непосредственно с представителями меньшинств в регионах.После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов.Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии &gt;&gt;По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, парламент грузии
грузия, политика, новости, парламент грузии

Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии

17:29 09.12.2022 (обновлено: 17:30 09.12.2022)
© Parliament of GeorgiaМихаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© Parliament of Georgia
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Для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Минюстиции будет создана специальная комиссия
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Члены комитета по правам человека в ближайшее время приступят к обсуждению нового закона "О праве изменения фамилии, несоответствующей исторически-культурным традициям".
Проект закона поступил в парламент в прошлом году, и после его принятия этнические меньшинства в Грузии смогут восстановить исторические фамилии.
Депутаты уже обсудили поправки непосредственно с представителями меньшинств в регионах.
"Этими изменениями парламент еще раз признает и уважает историю, культуру и традиции каждого этнического меньшинства", - сказал глава комитета Михаил Сарджвеладзе.
После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов.
Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.
Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.
Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии >>
По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.
Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.
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