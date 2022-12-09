https://sputnik-georgia.ru/20221209/parlament-gruzii-vernetsya-k-rassmotreniyu-vozmozhnosti-vernut-istoricheskie-familii-272883958.html

Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии

Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии

Для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Минюстиции будет создана специальная комиссия 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T17:29+0400

2022-12-09T17:29+0400

2022-12-09T17:30+0400

грузия

политика

новости

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269146043_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_e625f31f902988df3afc1f9eafc4db0f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Члены комитета по правам человека в ближайшее время приступят к обсуждению нового закона "О праве изменения фамилии, несоответствующей исторически-культурным традициям".Проект закона поступил в парламент в прошлом году, и после его принятия этнические меньшинства в Грузии смогут восстановить исторические фамилии.Депутаты уже обсудили поправки непосредственно с представителями меньшинств в регионах.После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов.Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии >>По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, парламент грузии