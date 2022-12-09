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Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии
Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии
Для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Минюстиции будет создана специальная комиссия 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T17:29+0400
2022-12-09T17:29+0400
2022-12-09T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Члены комитета по правам человека в ближайшее время приступят к обсуждению нового закона "О праве изменения фамилии, несоответствующей исторически-культурным традициям".Проект закона поступил в парламент в прошлом году, и после его принятия этнические меньшинства в Грузии смогут восстановить исторические фамилии.Депутаты уже обсудили поправки непосредственно с представителями меньшинств в регионах.После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов.Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии >>По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии
Парламент Грузии вернется к рассмотрению возможности вернуть исторические фамилии
17:29 09.12.2022 (обновлено: 17:30 09.12.2022)
Для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Минюстиции будет создана специальная комиссия
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Члены комитета по правам человека в ближайшее время приступят к обсуждению нового закона "О праве изменения фамилии, несоответствующей исторически-культурным традициям".
Проект закона поступил в парламент в прошлом году, и после его принятия этнические меньшинства в Грузии смогут восстановить исторические фамилии.
Депутаты уже обсудили поправки непосредственно с представителями меньшинств в регионах.
"Этими изменениями парламент еще раз признает и уважает историю, культуру и традиции каждого этнического меньшинства", - сказал глава комитета Михаил Сарджвеладзе.
После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов.
Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.
Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.
По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.
Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.