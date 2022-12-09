https://sputnik-georgia.ru/20221209/skolko-grazhdan-gruzii-vospolzovalis-nakopitelnoy-pensiey-272853874.html

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 421 миллион лари 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T07:01+0400

2022-12-09T07:01+0400

2022-12-09T07:51+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 7 декабря, составляет более 1,3 миллиона человек, из них выплаты получили более 2,8 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства Грузии.Размер выданной пенсионерам суммы составил 7,1 миллиона лари (2,6 миллиона долларов).По информации Пенсионного агентства, стоимость пенсионных активов составляет 2,87 миллиарда лари (почти 1,1 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 421 миллион лари (156,5 миллиона долларов).Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.Скопить себе на пенсию в Грузии можно будет самому >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,3 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (208,2 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по ноябрь 2022 года составляет 39,9%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 1,71%.Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям >>Пенсионный фонд начал скупать доллары лишь с марта текущего года. По состоянию на 30 ноября – 81,2% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 18,8% - в долларах.Так, 3,5% активов размещены в текущие процентные счета, 14,1% — в местные казначейские облигации, 8,7 % — в казначейские облигации США, 8,1% — в глобальные акции, 0,9% — в еврооблигации, 0,1% - в местные корпоративные облигации, 64,6 % - в депозитные сертификаты и ​​срочные вклады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа