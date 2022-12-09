https://sputnik-georgia.ru/20221209/uchenye-rf-povysili-tochnost-proverki-deystviya-lekarstv-na-rakovye-kletki-272867203.html

Ученые РФ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки

Ученые РФ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки

Особенность новой разработки в том, что она более точно учитывает свойства опухоли, влияющие на ее устойчивость к препаратам 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T16:48+0400

2022-12-09T16:48+0400

2022-12-09T16:48+0400

наука

новости

в мире

россия

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263949065_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_26bfb81168f99d08fa7ea1699fba97b3.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Российским ученым удалось создать тест-систему, которая позволяет изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы – очень опасной раковой опухоли центральной нервной системы, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство науки и высшего образования страны.Особенность новой разработки, автором которой стали сотрудники Казанского федерального университета (КФУ), в том, что она более точно, чем прежде, учитывает свойства опухоли, влияющие на ее устойчивость к препаратам.Как поясняется, новая тест-система представляет собой модель метастатического очага опухоли нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее соседних клеток, а также клеток иммунной системы. Тест-систему разработали ученые научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ."Существующие сейчас системы для доклинического скрининга противоопухолевых препаратов in vitro (в пробирке – ред.) представлены в основном моноклеточными двумерными моделями, не обладающими микроокружением и архитектурой естественной опухолевой ткани. Этот недостаток заметно влияет на итоги испытаний препаратов, давая недостоверные результаты, что впоследствии влечет дополнительные финансовые и временные затраты", - пояснил руководитель лаборатории, директор Научно-клинического центра ИФМиБ КФУ профессор Альберт Ризванов."В качестве нового подхода для моделирования процессов, происходящих в опухолевом микроокружении, нами был предложен метод совместного культивирования нескольких популяций клеток, входящих в состав опухолевой ткани, с использованием специального каркаса ткани – внеклеточного матрикса", – добавил ученый.Так, для создания модели метастаз исследователи использовали три популяции клеток – ключевых участников опухоли: стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.Новое исследование показало, что клетки в таком "наборе" активно "общались" друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли.Специалисты выяснили, что в этом случае раковые клетки более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем злокачественные клетки, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению работы ряда генов, участвующих в клеточной гибели и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках.Сообщается, что испытания противоопухолевого препарата с помощью новой модели прошли успешно. В будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro, которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов, добавила она. Проект выполняется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221208/rossiyskie-uchenye-namereny-diagnostirovat-rak-po-sostavu-vody-v-organizme-272816321.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наука, новости, в мире, россия, рак