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Венецианская комиссия готова углублять сотрудничество с Грузией
Венецианская комиссия готова углублять сотрудничество с Грузией
Представитель Грузии в Совете Европы пригласила главу Венецианской комиссии в Грузию в будущем году 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T17:07+0400
2022-12-09T17:07+0400
2022-12-09T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) Клер Бази Малор подтвердила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Грузией.Об этом стало известно на встрече Малор с постоянным представителем Грузии в Совете Европы Тамар Талиашвили.На встрече Талиашвили подчеркнула важность плодотворного сотрудничества с Венецианской комиссией с точки зрения развития правовой системы Грузии на пути евроатлантической интеграции страны.Венецианская комиссия оценит грузинский закон "О деолигархизации" >>На встрече разговор коснулся уже достигнутых результатов по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза, осуществленных законодательных реформ и текущей работы в парламенте Грузии.Талиашвили поздравила Клер Бази Малор с назначением на должность, пожелала ей удачи и пригласила в Грузию в будущем году.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, венецианская комиссия, совет европы
грузия, политика, новости, венецианская комиссия, совет европы
Венецианская комиссия готова углублять сотрудничество с Грузией
17:07 09.12.2022 (обновлено: 17:19 09.12.2022)
Представитель Грузии в Совете Европы пригласила главу Венецианской комиссии в Грузию в будущем году
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) Клер Бази Малор подтвердила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Грузией.
Об этом стало известно на встрече Малор с постоянным представителем Грузии в Совете Европы Тамар Талиашвили.
На встрече Талиашвили подчеркнула важность плодотворного сотрудничества с Венецианской комиссией с точки зрения развития правовой системы Грузии на пути евроатлантической интеграции страны.
На встрече разговор коснулся уже достигнутых результатов по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза, осуществленных законодательных реформ и текущей работы в парламенте Грузии.
"Президент Венецианской комиссии подтвердила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Грузией и поприветствовала существующее активное сотрудничество с Венецианской комиссией в рамках реализации рекомендаций Евросоюза", - отмечено в сообщении.
Талиашвили поздравила Клер Бази Малор с назначением на должность, пожелала ей удачи и пригласила в Грузию в будущем году.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.