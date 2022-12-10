Дома-призраки Тбилиси: истории и тайны пропавших зданий грузинской столицы

Есть информация о том, что в разное время ее пациентами были: Роберт де Ниро, Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Катрин Денев, Владимир Высоцкий и Аркадий Райкин. Но насколько она соответствует истине, сказать сложно.

Вот о чем можно говорить с точностью, так это о награждении в 1994 году Орденом Дружбы Народов. Награждал ее, кстати, сам президент Борис Ельцин. Джуна в это время руководила созданной ею Международной академией альтернативных наук (с офисом в центре Москвы, на Арбате). В том же году была избрана проректором Открытого международного университета нетрадиционной медицины в Коломбо.

В начале нулевых у Джуны трагически погиб ее сын Вахо. И она стала полной затворницей. Общалась с людьми разве что по необходимости, да и круг общения у нее сузился. Как писал ее близкий друг, актер Стас Садальский, Джуна умерла вместе с сыном, живой оставалась ее физическая оболочка.

Театр на выгодных условиях

Есть среди домов-призраков один наиболее известный. Слава его обусловлена частично тем, что в нем располагался первый оперный театр, который сгорел. К тому же он стоял в самом центре площади, посередке, подобно Рождественской елке. Кстати, на Новый год именно на этом месте и вырастает праздничная, иллюминированная елка. Если вас еще не осенила догадка, о каком здании пойдет речь, то раскрываем карты – это караван-сарай, который стоял на Площади свободы, на том самом месте, где сегодня установлен монумент Святому Георгию работы Зураба Церетели.