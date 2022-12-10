Дома-призраки Тбилиси: истории и тайны пропавших зданий грузинской столицы

Их нет физически. Но если долго смотреть на старые фотографии, а потом поднапрячь воображение, то они появятся, эти еле уловимые дома-призраки. Они разбросаны по всему городу. И сегодня мы решили пройтись по старым адресам и "заглянуть" в каждый из них.
Целительница и кафе
Как-то я прочла на одном из форумов, что кафе "Метро" было расположено аккурат на месте сегодняшнего здания телеграфа. Стала, естественно, искать фотографию. Нашла. "Метро" выходило на проспект Руставели, так и есть.
Состояло оно из двух этажей и находилось супротив сегодняшнего отеля "Рэдиссон", ну а тогда гостиницы "Иверия". Выходит, где-то рядом, а не на месте здания телеграфа. Интересное кафе, оказывается было. Во-первых, в нем готовили сносную пищу. Опять же, по отзывам интернет-пользователей. А во-вторых, в нем работала какое-то время известная в Советском Союзе целительница Джуна Давиташвили.
На момент работы в "Метро" Джуна была всего лишь официанткой. Головокружительную карьеру первого официального экстрасенса СССР, Джуна сделала уже после переезда в Москву в 1980 году. В Первопрестольную из Тбилиси Джуна отбыла по приглашению главы Госплана Николая Байбакова. Вообще, в истории с народной целительницей и обладательницей десятка наград самого разного рода не все так гладко.
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Сведения из ее биографии все время разнятся, расплываются, теряя четкие контуры логической цепочки. Евгения Ювашевна Давиташвили родилась в селе Урмия Краснодарского края в семье эмигранта из Ирана Юваша Сардиса и казачки Анны Григорьевны. Закончила Ростовский медицинский техникум и по распределению попала в Тбилиси. Тут она познакомилась со своим супругом Виктором Давиташвили, в браке с которым у Джуны родился ее единственный сын Вахтанг.
Дальше логическая цепочка причинно-следственных связей нарушается. В одном из источников говорится, что Джуна попала по распределению в одну из тбилисских больниц. Там-то ею заинтересовался вначале персонал учреждения, а потом и представители из Москвы. Остается загадкой, в какой период своей жизни Джуна работала в "Метро" официанткой. Обычно, когда в Тбилиси разговор заходил о старом "Метро", тбилисцы так и говорили: "А-а-а, это то, где работала Джуна".
Давиташвили была самой известной целительницей того времени. Одной из первых в этой сфере. Позже на экстрасенсорном небосклоне появились такие звезды, как Чумак и Кашпировский. Впрочем, затмить ее славу у них не получилось. Джуна была на особом счету. Возможно потому, врачевала политэлиту Кремля. Джуна, по некоторым сведениям, лечила генерального секретаря Леонида Брежнева и не только его.
Очень многие высокопоставленные лица из правительства прибегали к ее услугам. Поговаривали, что ее деятельность контролировалась органами КГБ, более того, что она сама была агентом органов безопасности. Сама Джуна от связей с органами безопасности открещивалась.
Есть информация о том, что в разное время ее пациентами были: Роберт де Ниро, Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Катрин Денев, Владимир Высоцкий и Аркадий Райкин. Но насколько она соответствует истине, сказать сложно.
Вот о чем можно говорить с точностью, так это о награждении в 1994 году Орденом Дружбы Народов. Награждал ее, кстати, сам президент Борис Ельцин. Джуна в это время руководила созданной ею Международной академией альтернативных наук (с офисом в центре Москвы, на Арбате). В том же году была избрана проректором Открытого международного университета нетрадиционной медицины в Коломбо.
В начале нулевых у Джуны трагически погиб ее сын Вахо. И она стала полной затворницей. Общалась с людьми разве что по необходимости, да и круг общения у нее сузился. Как писал ее близкий друг, актер Стас Садальский, Джуна умерла вместе с сыном, живой оставалась ее физическая оболочка.
Театр на выгодных условиях
Есть среди домов-призраков один наиболее известный. Слава его обусловлена частично тем, что в нем располагался первый оперный театр, который сгорел. К тому же он стоял в самом центре площади, посередке, подобно Рождественской елке. Кстати, на Новый год именно на этом месте и вырастает праздничная, иллюминированная елка. Если вас еще не осенила догадка, о каком здании пойдет речь, то раскрываем карты – это караван-сарай, который стоял на Площади свободы, на том самом месте, где сегодня установлен монумент Святому Георгию работы Зураба Церетели.
Немного истории о том, как вырос на видном месте оперный театр и торговый центр в одном лице. Идея построить в Тифлисе первый оперный театр родилась у тогдашнего царского наместника на Кавказе Михаила Воронцова.
Был расписан проект здания, составлена смета, дело оставалось за малым - найти лиц, заинтересованных в осуществлении проекта. В общем-то, метод действенный и не стареющий. Ты посвящаешь бизнесмена в проект, очерчивая масштабы финансовых затрат, и заинтересовываешь извлечением из этого проекта прибыли. Это называется, построить на обоюдно выгодных условиях.
Воронцов долго искал купцов, готовых вложиться в строительство здания театра с торговыми лавками. Наконец, инвестор нашелся, им оказался почетный гражданин Гавриил Тамамшев. Однако купец Тамамшев, согласился выделить средства на строительство театра на Эриванской площади с определенным условием. Оно заключалось в том, чтобы по окончанию строительства здание должно было перейти во владение его и его семьи.
Был составлен проект архитектора Джованни Скудиери и начато строительство. Город от этого договора получал первый общественный театр, а Тамамшев - торговые лавки в здании и освобождение от налогов.
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Строилось здание долго. Фундамент заложили в 1847 году, закончили все работы в нем в 1854-м. Растянулись работы по одной причине. Во время разрушения одного из соборов в Тифлисе трагически погиб архитектор Скудиери.
После этого начались проверки строящегося здания театра на Эриванской площади.
Строительная комиссия захотела убедиться, насколько качественно выполнены уже проделанные работы. И в результате этой проверки на "теле" будущего театра были обнаружены трещины. Инженерам было поручено исследовать, насколько эти трещины опасны для будущего здания.
Комиссия проверила и заключила, что трещины не представляют опасности для здания, но обязала специалистов вести пристальное наблюдение за ходом работ. Наконец, театр был отстроен и сдан в эксплуатацию.
Это о нем писал Дюма-старший в своих мемуарах: "…Без зазрения совести скажу, что зал тифлисского театра – один из самых прелестных залов, какие я когда-либо видел за мою жизнь. Правда, миленькие женщины еще более украшают прекрасный зал, и с этой стороны, как и в отношении архитектуры и других украшений, тифлисскому залу, благодарение богу, желать уже нечего".
Вот только профункционировал театр недолго. Он сгорел в 1874-м. Караван-сарай простоял на этом самом месте до 1930 года, и действовала в нем только торговая часть. В 1934-м караван-сарай был разобран. Грифоны, что "охраняли" вход в здание, были обнаружены во время реконструкции площади и установления на ней скульптуры Георгия Победоносца. Аналогичные грифоны спустя некоторые время были установлены перед зданием бывшей мэрии.
Литературный адрес и дом моды
Идея поставить памятник царскому наместнику князю Михаилу Воронцову появилась еще при наместнике А. Барятинском. Он обратился к царю Николаю I с просьбой позволить открыть сбор средств на сооружение монумента Михаилу Воронцву в Тифлисе, на мосту через Куру. Монарх инициативу поддержал и выделил на сооружение памятника Воронцову от имени его императорского величества 3 000 и от имени их императорских высочеств государей великих князей 2 000 рублей.
Важным моментом в сборе средств было участие в нем простых людей. Пожертвования на сооружение памятника поступали не только от состоятельных граждан, но и от людей с весьма скромным достатком. Памятник наместнику отлили в Санкт-Петербурге и доставили до Тифлиса морем. А установили его в центре площади в марте 1867 года. Памятник простоял на этом месте до 1923 года, когда его бесцеремонно отправили на свалку истории. Твердую память, воплощенную в камне, новая власть дробила без сантиментов и обиняков.
С площади Саарбрюккена, которую тбилисцы упорно продолжают звать Воронцовской, убрали в новые времена не только монумент Воронцову, но и одноэтажный дом, что стоял по левую сторону от моста.
В нем жила в конце XIX - начале XX века русская поэтесса и писательница Зинаида Гиппиус. В Тифлис она приехала в 16-летнем возрасте. Врачи посоветовали отправить подростка с больными легкими на юг. Изначально семья отправилась из Москвы в Ялту, но через год решает переехать в Тифлис, где жил брат ее матери, Александр Степанов.
Местный климат пошел девушке на пользу. Она училась в гимназии, много читала, посещала оперу и блистала в местном обществе. В Грузии она познакомилась со будущим супругом литературным критиком Дмитрием Мережковским. Это случилось в Боржоми. Молодые люди влюбились друг в друга почти сразу же. Стали ежедневно встречаться в боржомском парке, а 8 января 1889 года в церкви Архангела Михаила, что находится на улице Узнадзе, обвенчались. И прожили в браке 52 года, не разлучаясь ни на один день.
От дома, где жили молодые до церкви идти было недалеко. Кстати, за домом, в котором они жили, находилась старая армянская церковь Святой Богородицы. В 30-х годах снесли и дом, в котором жили супруги, и армянскую церковь, и построили на этом месте дом в несколько этажей.
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Автором здания в стиле постконструктивизма, с отказом от симметрии и ярусами разного уровня, стал архитектор Г. Химшиашвили. Этот архитектурный стиль просуществовал в Грузии недолго. В 1930-е годы в СССР появилось такое понятие, как советский Дом мод. Изначально это были просто модные ателье или распространенные в тот период опытно-технические лаборатории. В Тбилиси Дом моделей открылся именно в этом здании. Среди старшего поколения тбилисцев здание до сих пор зовется "Домом моды на Воронцова".
Здание железнодорожного вокзала, построенное по проекту известного архитектора Тер-Микелова и разрушенное в 1977 году, Дворянский театр, располагавшийся на месте сегодняшнего торгового комплекса "Галерея" на площади Свободы, канувшая в небытие гостиница "Кавказ", на чьем месте сегодня находится "Корт Ярд Мариотт"… Кажется, счет этим домам нескончаем. Они как миражи, мелькнувшие в воображении, все манят, нашептывая истории из прошлого…