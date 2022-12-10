https://sputnik-georgia.ru/20221210/gruziya-i-oae-dogovarivayutsya-o-liberalizatsii-torgovli-272896267.html

Грузия и ОАЭ договариваются о либерализации торговли

Грузия и ОАЭ договариваются о либерализации торговли

Стороны смогли достигнуть значительного прогресса в рамках продолжающихся переговоров по тексту соглашения 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T10:59+0400

2022-12-10T10:59+0400

2022-12-10T10:59+0400

грузия

новости

экономика

геннадий арвеладзе

оаэ

соглашение о свободной торговле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0b/265901790_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_f42a6defa8e85d953fb253ea714292a4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели второй раунд переговоров, которые предполагают подписание соглашения о Всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами в начале 2023 года, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Переговоры прошли в Дубае. С грузинской стороны их возглавлял замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.Отмечается, что стороны смогли достигнуть значительного прогресса в рамках продолжающихся переговоров по тексту соглашения.Проведение третьего раунда переговоров запланировано в марте 2023 года в Грузии. Первый раунд состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси.В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами >>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, оаэ, соглашение о свободной торговле