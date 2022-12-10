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Певица Кэти Мелуа стала мамой – ФОТО

Певица Кэти Мелуа стала мамой – ФОТО

Судя по всему, счастливая Кэти уже успела ощутить сладкий вкус материнства 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа впервые стала мамой – у исполнительницы родился мальчик Сандро, сообщается на официальной странице Мелуа в соцсети.Кто стал новым избранником британской певицы Кэти Мелуа - ФОТО >>>"Это был величайший месяц. Теперь мы родители Сандро, – пишет Кэти. – Все это похоже на сон, и я никогда не чувствовала любви сильнее. Но и истощение настоящее! Я так благодарна своему партнеру. И у меня потрясающее уважение к родителям-одиночкам. Но обнимашки – это нечто".Ранее Кети Мелуа анонсировала концертный тур весной 2023 года. Тур называется "Любовь и деньги" (The Love & Money) и объединит страны Европы и Великобританию. По словам исполнительницы, это будет непростое турне, в которое она отправится со своим первенцем.Невероятную музыку и уточненный вокал Кэти услышат в Польше, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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кети мелуа, новости, грузия, общество, великобритания, тбилиси, европа, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес