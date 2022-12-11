https://sputnik-georgia.ru/20221211/voditel-treylera-pogib-v-avarii-na-zapade-gruzii-272926711.html

Водитель трейлера погиб в аварии на западе Грузии

Водитель трейлера погиб в аварии на западе Грузии

Сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Три человека пострадали и один скончался в результате ночного ДТП в селе Чалади Хобского района в Самегрело, сообщают местные СМИ.По имеющейся информации, сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер. В результате аварии водитель большегруза погиб на месте.ДТП унесло жизнь мужчины на западе Грузии >>Пострадавших доставили в ближайшую клинику. Их состояние расценивается медиками как средней тяжести, жизни пациентов ничего не угрожает.На месте всю ночь работала полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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