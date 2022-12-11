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Водитель трейлера погиб в аварии на западе Грузии
Водитель трейлера погиб в аварии на западе Грузии
Сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Три человека пострадали и один скончался в результате ночного ДТП в селе Чалади Хобского района в Самегрело, сообщают местные СМИ.По имеющейся информации, сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер. В результате аварии водитель большегруза погиб на месте.ДТП унесло жизнь мужчины на западе Грузии >>Пострадавших доставили в ближайшую клинику. Их состояние расценивается медиками как средней тяжести, жизни пациентов ничего не угрожает.На месте всю ночь работала полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Водитель трейлера погиб в аварии на западе Грузии
10:21 11.12.2022 (обновлено: 11:17 11.12.2022)
Сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Три человека пострадали и один скончался в результате ночного ДТП в селе Чалади Хобского района в Самегрело, сообщают местные СМИ.
По имеющейся информации, сначала друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем оба врезались в припаркованный трейлер. В результате аварии водитель большегруза погиб на месте.
Пострадавших доставили в ближайшую клинику. Их состояние расценивается медиками как средней тяжести, жизни пациентов ничего не угрожает.
На месте всю ночь работала полиция.