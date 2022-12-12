https://sputnik-georgia.ru/20221212/garibashvili-rasskazal-o-planakh-razvitiya-energetiki-v-gruzii-272974295.html

Гарибашвили рассказал о планах развития энергетики в Грузии

Гарибашвили рассказал о планах развития энергетики в Грузии

Строительство ГЭС в Грузии было приостановлено примерно последние пять лет с 2017 года, сообщил Гарибашвили 12.12.2022, Sputnik Грузия

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2022-12-12T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В конце 2022 года правительство объявит тендер на строительство гидроэлектростанций мощностью 1,5 тысячи мегаватт по новой схеме поддержки развития возобновляемой энергетики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Разработанная правительством Грузии схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.Премьер напомнил, что строительство ГЭС в Грузии было приостановлено примерно последние пять лет с 2017 года."И у нас были очень интенсивные переговоры с МВФ по этому поводу, и мы добились результатов: накоплены проекты примерно 800 МВт, меморандумы которые будут запущены. По этому поводу были оформлены меморандумы об упрощенных закупках, но были приостановлены правительством, до меня", - сказал он.По словам Гарибашвили, эти проекты будут запущены и, наверное, будет потрачено более миллиарда для строительства ГЭС до 800 мегаватт.Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>Кроме того, по словам премьера, в 2023 году будут объявлены дополнительные тендеры на строительство как ГЭС, так и ветровых и солнечных станций.Также в планах построить тепловые станции."Это общий объем инвестиций в размере 3-4 миллиардов долларов в ближайшие два-три года", - заявил Гарибашвили.Новая инициативаНовая схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов >>Инициатива особенно важна в свете роста потребления электроэнергии. Как ранее заявил Гарибашвили, параллельно с двузначным ростом экономики страны растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС, в ближайшие годы Грузия может столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии