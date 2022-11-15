https://sputnik-georgia.ru/20221115/investoram-v-gruzii-dali-chetyre-mesyatsa-dlya-vozobnovleniya-ostanovlennykh-energoproektov-272213726.html

Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов

Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов

В случае отсутствия существенного прогресса в отношении текущих энергопроектов, государство начнет поиск новых инвесторов для них 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T19:34+0400

2022-11-15T19:34+0400

2022-11-15T21:40+0400

грузия

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давид мирцхулава

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бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Государство дает инвесторам четырехмесячный срок для возобновления приостановленных энергетических проектов, иначе они их лишатся.Об этом было заявлено на встрече представителей министерства экономики и устойчивого развития страны с предпринимателями, работающими в секторе энергетики, организованной Бизнес-ассоциацией Грузии. На мероприятия бизнесменам была представлена новая схема поддержки возобновляемой энергетики.По решению правительства, в случае отсутствия существенного прогресса в отношении текущих проектов в течение четырех месяцев, государство заберет эти проекты и отберет новых инвесторов для их реализации по новой схеме поддержки.Он положительно оценивает решение и говорит, что это важно для реализации застопорившихся энергетических проектов. По его словам, оформлено очень много проектов и фактически ничего не сделано. В частности, по некоторым проектам даже не проведены исследования и не сделано технико-экономическое обоснование.Также, Мирцхулава отметил важность участия государства в реализации крупных проектов строительства ГЭС. Он напомнил, что инвесторам проектов Намахвани, Худони и Нэнскра ГЭС пришлось оставить проекты из-за многочисленных проблем."Поэтому государству следует задуматься о том, чтобы за определенный период решить вопросы самостоятельно и привлечь инвестора к началу строительного периода", – сказал он.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Разработанная правительством Грузии схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.Схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>Инициатива особенно важна в свете роста потребления электроэнергии. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, параллельно с двузначным ростом экономики страны растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС, в ближайшие годы Грузия может столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Премьер: Ненскра ГЭС важна для экономического прогресса Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, давид мирцхулава, энергетика грузии, инвестиции, бизнес-ассоциация грузии