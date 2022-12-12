https://sputnik-georgia.ru/20221212/gruzinskaya-mechta-obyavit-pozitsiyu-po-kandidature-ombudsmena-vo-vtornik-272973839.html

"Грузинская мечта" объявит позицию по кандидатуре омбудсмена во вторник

"Грузинская мечта" объявит позицию по кандидатуре омбудсмена во вторник

Вопросу избрания нового Народного защитника было уделено больше времени, чем другим темам, заявил депутат 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T23:09+0400

2022-12-12T23:09+0400

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народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. По вопросу нового Народного защитника "Грузинская мечта" обнародует свою позицию в ходе встречи во вторник, 13 декабря, заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Срок полномочий Нино Ломджария на посту омбудсмена истек 8 декабря. В парламенте Грузии в данный момент идут активные консультации по поводу нового Народного защитника Грузии.По его словам, вопросу избрания нового Народного защитника было уделено больше времени, чем другим темам. Политик воздержался озвучивать позицию большинства прежде, чем о ней узнают представители оппозиции."Мы не хотим, чтобы наши коллеги, с которыми мы говорим об этих вопросах, узнали через СМИ", - сказал он.По его словам, это могло бы дать дополнительный стимул оппозиции прийти к общему соглашению относительно определенного консенсуса и, возможно, облегчит им принятие решения насчет компромисса.Когда у Грузии будет новый Народный защитник? >>Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии, которые обвиняли ее в предвзятости.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе после критики власти по вопросам задержания представителей оппозиции, нападения на представителей СМИ, обнародования тайных записей кадров личной жизни обвинил Ломджария в том, что она представляет интересы одной оппозиционной партии "Единое национальное движение", а не всего общества."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>По последним данным, список обсуждаемых правящей партией и оппозицией удалось сократить с 19 до 5-9 человек. Однако, когда состоится голосование, пока неизвестно.Голосовать парламент будет за всех 19 кандидатов, однако Народным защитником станет тот, кто получит голосов больше своих конкурентов, но не менее 90. На сегодняшний день ни у одной парламентской партии нет такого количества голосов, чтобы принять единоличное решение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, омбудсмен, народный защитник грузии