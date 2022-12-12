https://sputnik-georgia.ru/20221212/pravitelstvo-gruzii-aktivno-rabotaet-nad-razvitiem-aeroportov-gruzii-272971478.html

Правительство Грузии активно работает над развитием аэропортов Грузии

Правительство Грузии активно работает над развитием аэропортов Грузии

Правительство хочет построить в Тбилисском аэропорту современную инфраструктуру, со своими хорошими терминалами, бизнес-авиацией, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Правительство Грузии ожидает инвестиции в размере 400-500 миллионов долларов на развитие аэропортов Тбилиси и Батуми, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По информации премьера, Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели не соответствует международным стандартам, поэтому правительство хочет построить там современную, сильную, исправную инфраструктуру, со своими хорошими терминалами, бизнес-авиацией.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.В ноябре 2022 года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 8%.Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта >>Дополнительное видение, по словам премьера, у правительства есть и насчет аэропорта Кутаиси.Аэропортами Тбилиси и Батуми управляет TAV Georgia - дочерняя компания TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, туризм, ираклий гарибашвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, батумский международный аэропорт, инвестиции