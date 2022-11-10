https://sputnik-georgia.ru/20221110/dlya-batumskogo-aeroporta-razrabotayut-dolgosrochnyy-plan-razvitiya-272095557.html

TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта

TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта

В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с компанией ADP Ingénierie 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Для развития инфраструктуры, а также увеличения пассажиро- и грузопотока у Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели появится долгосрочный план развития, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.В августе TAV Georgia заявила о начале работы над 20-летним планом развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели.В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с авторитетной международной экспертной компанией в области авиации - ADP Ingénierie (ADPI), которая является одной из ведущих экспертно-консалтинговых компаний в планировании аэропортов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>Работа над планом развития Тбилисского международного аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а над планом развития аэропорта Батуми – в январе 2023 года, и оба документа будут переданы государству.Представители ADPI находятся в Батуми. Они на месте знакомятся с инфраструктурой аэропорта. Уже прошли встречи с представителями местной власти.В октябре 2022 года пассажиропоток в обоих аэропортах увеличился. За этот период Тбилисский аэропорт обслужил 332 999 пассажиров, на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 17% больше чем до пандемии, в октябре 2019 года.Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports >>Что касается Батумского международного аэропорта, то в октябре им воспользовались 52 536 пассажиров, что на 17% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 11% больше, чем в октябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Его деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми вырос в октябре >>В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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