https://sputnik-georgia.ru/20221110/dlya-batumskogo-aeroporta-razrabotayut-dolgosrochnyy-plan-razvitiya-272095557.html
TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта
TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта
В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с компанией ADP Ingénierie 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T21:16+0400
2022-11-10T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Для развития инфраструктуры, а также увеличения пассажиро- и грузопотока у Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели появится долгосрочный план развития, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.В августе TAV Georgia заявила о начале работы над 20-летним планом развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели.В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с авторитетной международной экспертной компанией в области авиации - ADP Ingénierie (ADPI), которая является одной из ведущих экспертно-консалтинговых компаний в планировании аэропортов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>Работа над планом развития Тбилисского международного аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а над планом развития аэропорта Батуми – в январе 2023 года, и оба документа будут переданы государству.Представители ADPI находятся в Батуми. Они на месте знакомятся с инфраструктурой аэропорта. Уже прошли встречи с представителями местной власти.В октябре 2022 года пассажиропоток в обоих аэропортах увеличился. За этот период Тбилисский аэропорт обслужил 332 999 пассажиров, на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 17% больше чем до пандемии, в октябре 2019 года.Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports >>Что касается Батумского международного аэропорта, то в октябре им воспользовались 52 536 пассажиров, что на 17% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 11% больше, чем в октябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Его деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми вырос в октябре >>В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, экономика, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилиси, батуми, tav georgia
грузия, новости, туризм, экономика, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилиси, батуми, tav georgia
TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта
21:16 10.11.2022 (обновлено: 21:31 10.11.2022)
В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с компанией ADP Ingénierie
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Для развития инфраструктуры, а также увеличения пассажиро- и грузопотока у Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели появится долгосрочный план развития, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
В августе TAV Georgia заявила о начале работы над 20-летним планом развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели.
В процессе разработки генпланов для аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с авторитетной международной экспертной компанией в области авиации - ADP Ingénierie (ADPI), которая является одной из ведущих экспертно-консалтинговых компаний в планировании аэропортов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
Работа над планом развития Тбилисского международного аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а над планом развития аэропорта Батуми – в январе 2023 года, и оба документа будут переданы государству.
Представители ADPI находятся в Батуми. Они на месте знакомятся с инфраструктурой аэропорта. Уже прошли встречи с представителями местной власти.
В октябре 2022 года пассажиропоток в обоих аэропортах увеличился. За этот период Тбилисский аэропорт обслужил 332 999 пассажиров, на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 17% больше чем до пандемии, в октябре 2019 года.
Что касается Батумского международного аэропорта, то в октябре им воспользовались 52 536 пассажиров, что на 17% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 11% больше, чем в октябре 2019 года.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Его деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми.
В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.