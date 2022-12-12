https://sputnik-georgia.ru/20221212/pryamye-inostrannye-investitsii-v-gruziyu-vyrosli-v-dva-raza---premer-272963218.html

Прямые иностранные инвестиции в Грузию выросли в два раза - премьер

Прямые иностранные инвестиции в Грузию выросли в два раза - премьер

Инвесторы хорошо видят ситуацию в Грузии: мирный и стабильный период, прозрачность, считает премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T17:03+0400

2022-12-12T17:03+0400

2022-12-12T17:03+0400

грузия

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инвестиции

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос почти в два раза, несмотря на ситуацию в регионе, события на Украине, а также рецессию в Европе и во всем мире, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Согласно данным статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов.По его словам, эти данные свидетельствуют о том, что инвесторы хорошо видят ситуацию в Грузии: мирный и стабильный период, прозрачность. Также Гарибашвили напомнил, что Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета."Этим все сказано, какое правительство сегодня в стране, какое правительство, какая у нас политика в отношении бизнеса и инвесторов в целом", - сказал премьер.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, инвестиции, экономика, ираклий гарибашвили