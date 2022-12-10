https://sputnik-georgia.ru/20221210/investitsii-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-272897825.html

Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика

Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика

Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T09:01+0400

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2022-12-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2022 года составляет 745,3 миллиона долларов, что в два раза больше по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.Инвестиции также поступили из США, Нидерландов, России, Японии, Чехии, Виргинских островов, Дании и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и строительство.Инвестиции также вкладывали в обрабатывающую промышленность, транспорт и складирование, информацию и коммуникации, транспорт, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство и рыболовство.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике в третьем квартале стал большой объем реинвестиций – они выросли на 52,3% и составили 446,9 миллиона долларов. В июле-сентябре 2021 года реинвестиции составляли 293,5 миллиона долларов.Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения >>С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инвестиции, экономика