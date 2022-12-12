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Спикер парламента Грузии назвал главную проблему "Нацдвижения"
Спикер парламента Грузии назвал главную проблему "Нацдвижения"
Население Грузии устало от деструктивной радикальной оппозиции, подчеркнул Папуашвили 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T14:37+0400
2022-12-12T14:37+0400
2022-12-12T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Проблема самой крупной оппозиции "Единое национальное движение" (ЕНД) заключается в том, что эта сила основывается на дезинформации, вражде и ненависти, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, прокомментировав внутрипартийные выборы ЕНД.Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января. На сегодняшний день в оппозиционной партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.По его словам, сейчас, как и раньше, население скажет "Нацдвижению" нет."Они устали от деструктивной радикальной оппозиции и от их негативных кампаний", - подчеркнул глава грузинского законодательного органа.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили."Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, шалва папуашвили
политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, шалва папуашвили
Спикер парламента Грузии назвал главную проблему "Нацдвижения"
14:37 12.12.2022 (обновлено: 15:12 12.12.2022)
Население Грузии устало от деструктивной радикальной оппозиции, подчеркнул Папуашвили
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Проблема самой крупной оппозиции "Единое национальное движение" (ЕНД) заключается в том, что эта сила основывается на дезинформации, вражде и ненависти, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, прокомментировав внутрипартийные выборы ЕНД.
Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января. На сегодняшний день в оппозиционной партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
"Эта организация основывается на насилии, дезинформации, вражде, ненависти. И до тех пор, пока организация не избавится от всего этого, неважно кто будет ее руководителем", - заявил Папуашвили.
По его словам, сейчас, как и раньше, население скажет "Нацдвижению" нет.
"Они устали от деструктивной радикальной оппозиции и от их негативных кампаний", - подчеркнул глава грузинского законодательного органа.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.