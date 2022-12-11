https://sputnik-georgia.ru/20221211/vybory-predsedatelya-natsionalnogo-dvizheniya-proydut-28-29-yanvarya-272941148.html
Выборы председателя "Национального движения" пройдут 28-29 января
Выборы председателя "Национального движения" пройдут 28-29 января
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками действующего председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с... 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T23:07+0400
2022-12-11T23:07+0400
2022-12-11T23:18+0400
грузия
политика
новости
ника мелия
коба накопия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" определилась с датой проведения выборов председателя - они состоятся 28-29 января, рассказал председатель политсовета партии Коба Накопия.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.По его словам, в этом вопросе была полная поддержка со стороны членов Политсовета. Кроме того, по словам Кобы Накопия, выборы проведут с использованием так называемой системы "блокчейн".По его словам, регистрация кандидатов завершится во вторник в шесть часов вечера. Уже сформирован состав избирательной комиссии, который состоит из пяти членов политсовета, и каждый кандидат будет иметь возможность назначить одного члена комиссии.Кроме того, как подчеркнул Накопия, в партии происходят демократические процессы, что еще больше укрепит "Национальное движение".Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении" >>О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили >>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ника мелия, коба накопия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, ника мелия, коба накопия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Выборы председателя "Национального движения" пройдут 28-29 января
23:07 11.12.2022 (обновлено: 23:18 11.12.2022)
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками действующего председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" определилась с датой проведения выборов председателя - они состоятся 28-29 января, рассказал председатель политсовета партии Коба Накопия.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
По его словам, в этом вопросе была полная поддержка со стороны членов Политсовета. Кроме того, по словам Кобы Накопия, выборы проведут с использованием так называемой системы "блокчейн".
"Было принято решение в пользу "блокчейна", который представила группа Ники Мелия. Что касается даты, то я выступил с инициативой назначить датой выборов 28-29 января 2023 года. В этом вопросе также была полная поддержка. Не получив ни единого возражения, Политсовет принял это предложение при полной поддержке, и днем выборов было назначено 28-29 января", - сказал Накопия.
По его словам, регистрация кандидатов завершится во вторник в шесть часов вечера. Уже сформирован состав избирательной комиссии, который состоит из пяти членов политсовета, и каждый кандидат будет иметь возможность назначить одного члена комиссии.
Кроме того, как подчеркнул Накопия, в партии происходят демократические процессы, что еще больше укрепит "Национальное движение".
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.