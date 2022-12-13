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Бывший член "Нацдвижения" будет баллотироваться на пост председателя партии
Бывший член "Нацдвижения" будет баллотироваться на пост председателя партии
Появилась возможность перемен в крупнейшей оппозиционной партии Грузии, сказала Мамулашвили 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T12:23+0400
2022-12-13T12:23+0400
2022-12-13T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Бывший член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нона Мамулашвили заявила о своем желании бороться за пост председателя ЕНД.По словам Мамулашвили, на пост генсека "Нацдвижения" намерен выдвинуть свою кандидатуру Георгий Хведелиани. Они присоединились к "Нацдвижению" в январе 2021 года, после того, как в партии началось обновление.Однако, к счастью, как отметила Мамулашвили, появляется возможность перемен и это внутрипартийные выборы."Именно поэтому мы будем участвовать в этих выборах, чтобы вернуть политику в партию", – отметила Мамулашвили.Мамулашвили объявила о своем решении покинуть ряды ЕНД и отказаться от мандата депутата парламента Грузии 3 ноября. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списку "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января 2023 года. Срок приема заявок на участие в выборах истекает 13 декабря. "Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>В крупнейшей оппозиционной партии Грузии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Спикер парламента Грузии назвал главную проблему "Нацдвижения">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, политика, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили
новости, политика, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили
Бывший член "Нацдвижения" будет баллотироваться на пост председателя партии
12:23 13.12.2022 (обновлено: 13:38 13.12.2022)
Появилась возможность перемен в крупнейшей оппозиционной партии Грузии, сказала Мамулашвили
ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Бывший член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нона Мамулашвили заявила о своем желании бороться за пост председателя ЕНД.
По словам Мамулашвили, на пост генсека "Нацдвижения" намерен выдвинуть свою кандидатуру Георгий Хведелиани. Они присоединились к "Нацдвижению" в январе 2021 года, после того, как в партии началось обновление.
"Несмотря на желание перемен и бескомпромиссной борьбы, мы увидели, что из-за тяжелых системных проблем оздоровление партии становилось невозможным. Поэтому в разное время, но по одной и той же причине мы покинули партию", – написала Мамулашвили на своей странице в соцсети.
Однако, к счастью, как отметила Мамулашвили, появляется возможность перемен и это внутрипартийные выборы.
"Именно поэтому мы будем участвовать в этих выборах, чтобы вернуть политику в партию", – отметила Мамулашвили.
Мамулашвили объявила о своем решении покинуть ряды ЕНД и отказаться от мандата депутата парламента Грузии 3 ноября. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списку "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.
Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января 2023 года. Срок приема заявок на участие в выборах истекает 13 декабря.
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного председателя партии Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.