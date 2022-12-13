https://sputnik-georgia.ru/20221213/eto-izdevatelstvo-nad-zhertvami-rezhima---papuashvili-o-vozmozhnom-osvobozhdenii-saakashvili-273001840.html

"Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили

"Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили

Власти Грузии всячески поддерживают жертв "режима Саакашвили", отметил Папуашвили 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T17:39+0400

2022-12-13T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Кампания по освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от законного приговора является издевательством над жертвами его режима, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания наказания по состоянию здоровья. Отсрочить наказание для Саакашвили рекомендует и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.По его словам, нынешние власти Грузии всячески поддерживают тех, кто пострадал в период правления Саакашвили. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат>>Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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