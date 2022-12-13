https://sputnik-georgia.ru/20221213/izvestny-nominanty-na-premiyu-zolotoy-globus-273006857.html

Cтали известны номинанты на премию "Золотой глобус"

Cтали известны номинанты на премию "Золотой глобус"

"Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Объявлены номинанты американской премии "Золотой глобус", 90-ая церемония вручения наград которой пройдет 10 января 2023 года.Конкурентами по номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Все везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм "Все везде и сразу", Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").В номинации "Лучший драматический актер" представлены Остин Батлер ("Элвис"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Жить"), Джереми Поуп ("Проверка") и Брендан Фрейзер ("Кит").За награду в аналогичной женской номинации поборются Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Оливия Колман ("Империя света") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Адам Драйвер ("Белый шум"), Диего Калва ("Вавилон"), Дэниэл Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Рэйф Файнс ("Меню") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").Лучшей комедийной актрисой может стать Мишель Йео ("Всё везде и сразу"), Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню") и Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").За статуэтку в номинации "Лучший иностранный фильм" поборются ленты - "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "RRR: Рядом ревет революция" (Индия)."Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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