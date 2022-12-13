https://sputnik-georgia.ru/20221213/konsortsium-razvitiya-anakliya-sud-s-pravitelstvom-gruzii-esche-ne-zavershen-273010153.html
"Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен
"Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен
Обвинения говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора, говорится в заявлении консорциума 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T21:13+0400
2022-12-13T21:13+0400
2022-12-13T23:33+0400
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ираклий гарибашвили
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анаклия
консорциум развития анаклия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. "Консорциум развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт в Грузии, намерен использовать заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в качестве доказательства в свою пользу в международном арбитраже.В понедельник Гарибашвили раскритиковал "Консорциум развития Анаклия" за то, что он не смог выполнить предусмотренные соглашением обязательства, и отметил, что при новом инвесторе у государства будет контрольный пакет акций порта.Компания опровергла заявление премьера о том, что ее основатели - Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (основатели TBC Bank) потратили всего 3 миллиона долларов на проект строительства порта, а остальные деньги привлекли от инвесторов - около 20-25 миллионов.Консорциум утверждает, что объем ее инвестиций в строительство порта составил 75 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов вложили бывшие банкиры, а теперь политики, лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.Государство станет совладельцем порта Анаклия – премьер Грузии >>Компания также утверждает, что обвинения премьера в ее адрес говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора."Совершенно очевидно, что правительство не смогло найти подходящего инвестора или портового оператора, готового осуществить этот проект в условиях продолжающегося арбитражного спора и политизированной судебной системы Грузии, которую правительство не смогло реформировать", - говорится в заявлении."Арбитраж был последним средством для "Консорциума развития Анаклия" и его акционеров, вынужденных из-за стойкого сопротивления правительства разрешить консорциуму обеспечить финансирование проекта от инвесторов и банков и завершить его строительство. Требование Консорциума о возмещении убытков в арбитраже необходимо для защиты своих прав и прав своих акционеров", - говорится в заявлении.Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мамука хазарадзе, анаклия, консорциум развития анаклия
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мамука хазарадзе, анаклия, консорциум развития анаклия
"Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен
21:13 13.12.2022 (обновлено: 23:33 13.12.2022)
Обвинения говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора, говорится в заявлении консорциума
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. "Консорциум развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт в Грузии, намерен использовать заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в качестве доказательства в свою пользу в международном арбитраже.
В понедельник Гарибашвили раскритиковал "Консорциум развития Анаклия" за то, что он не смог выполнить предусмотренные соглашением обязательства, и отметил, что при новом инвесторе у государства будет контрольный пакет акций порта.
"Между "Консорциумом развития Анаклия" и правительством Грузии продолжается арбитражный спор в Женевской международной торговой палате. Ему (Гарибашвили - ред.) придется ответить за все ложные заявления", - говорится в заявлении Консорциума.
Компания опровергла заявление премьера о том, что ее основатели - Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (основатели TBC Bank) потратили всего 3 миллиона долларов на проект строительства порта, а остальные деньги привлекли от инвесторов - около 20-25 миллионов.
Консорциум утверждает, что объем ее инвестиций в строительство порта составил 75 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов вложили бывшие банкиры, а теперь политики, лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Компания также утверждает, что обвинения премьера в ее адрес говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора.
"Совершенно очевидно, что правительство не смогло найти подходящего инвестора или портового оператора, готового осуществить этот проект в условиях продолжающегося арбитражного спора и политизированной судебной системы Грузии, которую правительство не смогло реформировать", - говорится в заявлении.
При этом консорциум подчеркнул, что компания пыталась разрешить юридический спор, связанный с портом Анаклия, путем переговоров и ее целью не было грабить Грузию, как это заявил премьер-министр.
"Арбитраж был последним средством для "Консорциума развития Анаклия" и его акционеров, вынужденных из-за стойкого сопротивления правительства разрешить консорциуму обеспечить финансирование проекта от инвесторов и банков и завершить его строительство. Требование Консорциума о возмещении убытков в арбитраже необходимо для защиты своих прав и прав своих акционеров", - говорится в заявлении.
Проект Анаклия
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.