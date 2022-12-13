https://sputnik-georgia.ru/20221213/konsortsium-razvitiya-anakliya-sud-s-pravitelstvom-gruzii-esche-ne-zavershen-273010153.html

"Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен

"Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен

Обвинения говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора, говорится в заявлении консорциума 13.12.2022, Sputnik Грузия

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консорциум развития анаклия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. "Консорциум развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт в Грузии, намерен использовать заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в качестве доказательства в свою пользу в международном арбитраже.В понедельник Гарибашвили раскритиковал "Консорциум развития Анаклия" за то, что он не смог выполнить предусмотренные соглашением обязательства, и отметил, что при новом инвесторе у государства будет контрольный пакет акций порта.Компания опровергла заявление премьера о том, что ее основатели - Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (основатели TBC Bank) потратили всего 3 миллиона долларов на проект строительства порта, а остальные деньги привлекли от инвесторов - около 20-25 миллионов.Консорциум утверждает, что объем ее инвестиций в строительство порта составил 75 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов вложили бывшие банкиры, а теперь политики, лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.Государство станет совладельцем порта Анаклия – премьер Грузии >>Компания также утверждает, что обвинения премьера в ее адрес говорят лишь о том, что правительство не смогло найти инвестора."Совершенно очевидно, что правительство не смогло найти подходящего инвестора или портового оператора, готового осуществить этот проект в условиях продолжающегося арбитражного спора и политизированной судебной системы Грузии, которую правительство не смогло реформировать", - говорится в заявлении."Арбитраж был последним средством для "Консорциума развития Анаклия" и его акционеров, вынужденных из-за стойкого сопротивления правительства разрешить консорциуму обеспечить финансирование проекта от инвесторов и банков и завершить его строительство. Требование Консорциума о возмещении убытков в арбитраже необходимо для защиты своих прав и прав своих акционеров", - говорится в заявлении.Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, мамука хазарадзе, анаклия, консорциум развития анаклия