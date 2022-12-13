https://sputnik-georgia.ru/20221213/mesto-narodnogo-zaschitnika-gruzii-poka-vakantno-storony-ischut-puti-kompromissa-273022713.html

Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса

Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса

Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T23:12+0400

2022-12-13T23:12+0400

2022-12-13T23:12+0400

грузия

политика

новости

мамука мдинарадзе

хатия деканоидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

народный защитник грузии

омбудсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_93e807bdc8d390412d29f2947cde3626.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представители оппозиции в очередной раз не смогли договориться по поводу единого кандидата на пост Народного защитника Грузии, однако оставили место для компромисса.Пост Народного защитника вакантен с 9 декабря. В парламенте Грузии представлены 19 кандидатов, и оппозиции и власти общими усилиями удалось сократить список до 5-8 человек.Для утверждения кандидата на пост Народного защитника необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у одной из представленных в парламенте партий.Самая крупная оппозиционная парламентская партия "Единое национальное движение", которая долгое время игнорировала сотрудничество с "Грузинской мечтой" по главным для страны вопросам, на этот раз готова договариваться."Мы не особо оптимистически настроены, но наша позиция в том, чтобы не закрывать дверь для консультаций и выслушать все стороны – "Грузинскую мечту", оппозицию", - сказала депутат от партии Хатия Деканоидзе.Когда у Грузии будет новый Народный защитник? >> При этом она подтвердила, что примет участие в переговорах по кандидатам в пятницу.Между тем другая оппозиционная партия "Для Грузии" недовольна тем, что правящая партия пока молчит о своих фаворитах."Мы не услышали позиции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" как силы, у которой большинство в парламенте, на какой компромисс она готова идти, поэтому пока мы ждем их позицию", - сказала депутат от партии Анна Бучукури.Часть оппозиционных партий, в том числе "За Грузию", "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели", готовы голосовать за Анну Абашидзе, Гию Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.Однако, как заявил представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани после встречи, для "Грузинской мечты" эти кандидаты неприемлемы.Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Чтобы дать оппозиции больше свободы, правящая партия "Грузинская мечта" не называла своих кандидатов.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, хатия деканоидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, народный защитник грузии, омбудсмен