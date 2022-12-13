https://sputnik-georgia.ru/20221213/mesto-narodnogo-zaschitnika-gruzii-poka-vakantno-storony-ischut-puti-kompromissa-273022713.html
Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса
Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T23:12+0400
2022-12-13T23:12+0400
2022-12-13T23:12+0400
грузия
политика
новости
мамука мдинарадзе
хатия деканоидзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
народный защитник грузии
омбудсмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_93e807bdc8d390412d29f2947cde3626.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представители оппозиции в очередной раз не смогли договориться по поводу единого кандидата на пост Народного защитника Грузии, однако оставили место для компромисса.Пост Народного защитника вакантен с 9 декабря. В парламенте Грузии представлены 19 кандидатов, и оппозиции и власти общими усилиями удалось сократить список до 5-8 человек.Для утверждения кандидата на пост Народного защитника необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у одной из представленных в парламенте партий.Самая крупная оппозиционная парламентская партия "Единое национальное движение", которая долгое время игнорировала сотрудничество с "Грузинской мечтой" по главным для страны вопросам, на этот раз готова договариваться."Мы не особо оптимистически настроены, но наша позиция в том, чтобы не закрывать дверь для консультаций и выслушать все стороны – "Грузинскую мечту", оппозицию", - сказала депутат от партии Хатия Деканоидзе.Когда у Грузии будет новый Народный защитник? >> При этом она подтвердила, что примет участие в переговорах по кандидатам в пятницу.Между тем другая оппозиционная партия "Для Грузии" недовольна тем, что правящая партия пока молчит о своих фаворитах."Мы не услышали позиции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" как силы, у которой большинство в парламенте, на какой компромисс она готова идти, поэтому пока мы ждем их позицию", - сказала депутат от партии Анна Бучукури.Часть оппозиционных партий, в том числе "За Грузию", "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели", готовы голосовать за Анну Абашидзе, Гию Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.Однако, как заявил представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани после встречи, для "Грузинской мечты" эти кандидаты неприемлемы.Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Чтобы дать оппозиции больше свободы, правящая партия "Грузинская мечта" не называла своих кандидатов.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f2eaaff248634629a97028274de8594c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, хатия деканоидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, народный защитник грузии, омбудсмен
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, хатия деканоидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, народный защитник грузии, омбудсмен
Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представители оппозиции в очередной раз не смогли договориться по поводу единого кандидата на пост Народного защитника Грузии, однако оставили место для компромисса.
Пост Народного защитника вакантен с 9 декабря. В парламенте Грузии представлены 19 кандидатов, и оппозиции и власти общими усилиями удалось сократить список до 5-8 человек.
"Не могу не отметить, что мы пытаемся максимально сблизить позиции. Но не могу сказать, что достигли конкретного результата, мы много обсуждали каждого кандидата, у нас есть свои позиции, выносить наружу которые мы не будет, так как это навредит процессу. Но мы попытаемся в пятницу понять, какой из кандидатов с обеих сторон будет компромиссом", - сказал депутат от правящей партии Мамука Мдинарадзе.
Для утверждения кандидата на пост Народного защитника необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у одной из представленных в парламенте партий.
Самая крупная оппозиционная парламентская партия "Единое национальное движение", которая долгое время игнорировала сотрудничество с "Грузинской мечтой" по главным для страны вопросам, на этот раз готова договариваться.
"Мы не особо оптимистически настроены, но наша позиция в том, чтобы не закрывать дверь для консультаций и выслушать все стороны – "Грузинскую мечту", оппозицию", - сказала депутат от партии Хатия Деканоидзе.
При этом она подтвердила, что примет участие в переговорах по кандидатам в пятницу.
Между тем другая оппозиционная партия "Для Грузии" недовольна тем, что правящая партия пока молчит о своих фаворитах.
"Мы не услышали позиции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" как силы, у которой большинство в парламенте, на какой компромисс она готова идти, поэтому пока мы ждем их позицию", - сказала депутат от партии Анна Бучукури.
Часть оппозиционных партий, в том числе "За Грузию", "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели", готовы голосовать за Анну Абашидзе, Гию Бурджанадзе и Нази Джанезашвили.
Однако, как заявил представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани после встречи, для "Грузинской мечты" эти кандидаты неприемлемы.
"Мы обсудили всех кандидатов, но могу сказать, что эти кандидаты для всех, и особенно для "Грузинской мечты" и "Нацдвижения", были не одинаково приемлемы. Исходя из позиций со стороны "Грузинской мечты", которые фиксировались в отношении "тройки", они не изменились", - сказал Иоселиани.
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Чтобы дать оппозиции больше свободы, правящая партия "Грузинская мечта" не называла своих кандидатов.
Права омбудсмена
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.