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Глава МИД Грузии оценил принятое Советом Евросоюза заключение

Глава МИД Грузии оценил принятое Советом Евросоюза заключение

Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T18:40+0400

2022-12-14T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили приветствует заключение Совета Евросоюза, который признает предпринятые страной важные шаги на пути проведения реформ. Накануне Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС. Совет напоминает об исторической важности решения Европейского совета предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове, а также признать европейскую перспективу и подтвердить свою готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения приоритетов. "Я ценю заключение Совета Евросоюза, который признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. Грузия продолжает заниматься решением приоритетных задач Комиссии в целях продвижения на пути вступления в Евросоюз", - написал Дарчиашвили в Twitter."Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП >>>По словам главы МИД Грузии, усиление секторального сотрудничества и интеграция во внутренний рынок ЕС важны для членства Грузии в ЕС. Прогресс Грузии будет оценен в рамках пакета расширения в 2023 году, сообщил Дарчиашвили на своей странице в соцсети Твиттер. В частности, в документе отмечено, что Совет признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. СЕ также призывает Грузию продолжать идти по пути реформ и в полной мере решать приоритетные задачи, определенные в заключении ЕК относительно ее заявления о членстве, с тем чтобы получить статус кандидата. Совет уделяет особое внимание дальнейшему углублению секторального сотрудничества на основе более активного осуществления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA). Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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молдова, украина, илья дарчиашвили, политика, грузия, новости, тбилиси, евросоюз, совет европы