https://sputnik-georgia.ru/20221214/glava-mid-gruzii-otsenil-prinyatoe-sovetom-evrosoyuza-zaklyuchenie-273063361.html
Глава МИД Грузии оценил принятое Советом Евросоюза заключение
Глава МИД Грузии оценил принятое Советом Евросоюза заключение
Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T18:40+0400
2022-12-14T18:40+0400
2022-12-14T18:43+0400
молдова
украина
илья дарчиашвили
политика
грузия
новости
тбилиси
евросоюз
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265723399_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_fa47e451e63c7b616c52123dca2ceb4d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили приветствует заключение Совета Евросоюза, который признает предпринятые страной важные шаги на пути проведения реформ. Накануне Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС. Совет напоминает об исторической важности решения Европейского совета предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове, а также признать европейскую перспективу и подтвердить свою готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения приоритетов. "Я ценю заключение Совета Евросоюза, который признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. Грузия продолжает заниматься решением приоритетных задач Комиссии в целях продвижения на пути вступления в Евросоюз", - написал Дарчиашвили в Twitter."Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП >>>По словам главы МИД Грузии, усиление секторального сотрудничества и интеграция во внутренний рынок ЕС важны для членства Грузии в ЕС. Прогресс Грузии будет оценен в рамках пакета расширения в 2023 году, сообщил Дарчиашвили на своей странице в соцсети Твиттер. В частности, в документе отмечено, что Совет признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. СЕ также призывает Грузию продолжать идти по пути реформ и в полной мере решать приоритетные задачи, определенные в заключении ЕК относительно ее заявления о членстве, с тем чтобы получить статус кандидата. Совет уделяет особое внимание дальнейшему углублению секторального сотрудничества на основе более активного осуществления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA). Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
молдова
украина
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265723399_16:0:1203:890_1920x0_80_0_0_8d7f78eb7f176bd000debd71194780d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, украина, илья дарчиашвили, политика, грузия, новости, тбилиси, евросоюз, совет европы
молдова, украина, илья дарчиашвили, политика, грузия, новости, тбилиси, евросоюз, совет европы
Глава МИД Грузии оценил принятое Советом Евросоюза заключение
18:40 14.12.2022 (обновлено: 18:43 14.12.2022)
Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили приветствует заключение Совета Евросоюза, который признает предпринятые страной важные шаги на пути проведения реформ.
Накануне Совет Евросоюза опубликовал документ, в котором говорится, что будущее Украины, Молдовы и Грузии и их граждан находится в ЕС. Совет напоминает об исторической важности решения Европейского совета предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове, а также признать европейскую перспективу и подтвердить свою готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения приоритетов.
"Я ценю заключение Совета Евросоюза, который признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. Грузия продолжает заниматься решением приоритетных задач Комиссии в целях продвижения на пути вступления в Евросоюз", - написал Дарчиашвили в Twitter.
По словам главы МИД Грузии, усиление секторального сотрудничества и интеграция во внутренний рынок ЕС важны для членства Грузии в ЕС. Прогресс Грузии будет оценен в рамках пакета расширения в 2023 году, сообщил Дарчиашвили на своей странице в соцсети Твиттер.
В частности, в документе отмечено, что Совет признает важные шаги, предпринятые Грузией в процессе реформ. СЕ также призывает Грузию продолжать идти по пути реформ и в полной мере решать приоритетные задачи, определенные в заключении ЕК относительно ее заявления о членстве, с тем чтобы получить статус кандидата.
Совет уделяет особое внимание дальнейшему углублению секторального сотрудничества на основе более активного осуществления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA).
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.