https://sputnik-georgia.ru/20221214/klassicheskiy-primer-fariseystva---spiker-parlamenta-gruzii-o-debatakh-v-ep-273062400.html
"Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП
"Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП
Часть депутатов Европарламента накануне выступила с критикой в адрес властей Грузии 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T18:00+0400
2022-12-14T18:00+0400
2022-12-14T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Заявления некоторых депутатов Европарламента разжигают и усиливают радикализм в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Отдельные депутаты Европарламента накануне выступили с критикой в адрес властей Грузии и призвали к освобождению экс-президента Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Часть их в ходе дебатов в Европарламенте даже заявила, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Между тем, по словам главы законодательного органа, проблемой в Грузии является не поляризация, а радикализация и радикальные группы. "Те партии, которые не были включены в рабочую группу и были на радикальной позиции, с одной стороны, являются радикалами, а с другой - обеспечивают поляризацию в стране. Именно эти группы поощряются подобными заявлениями", - отметил Папуашвили. Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей некоторых авторитетных неправительственных организаций. Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии". Что касается той части дебатов в Европарламенте, которые касались вопроса Саакашвили, Папуашвили заострил внимание на том, что не было поставлено ни одного вопроса в связи с законностью вынесенного экс-президенту приговора. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие >>>Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность". О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов. Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арест Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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европарламент, грузинская мечта, свен миксер, рати брегадзе, шалва папуашвили, тбилиси, украина, политика, новости, грузия
европарламент, грузинская мечта, свен миксер, рати брегадзе, шалва папуашвили, тбилиси, украина, политика, новости, грузия
"Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП
18:00 14.12.2022 (обновлено: 18:18 14.12.2022)
Часть депутатов Европарламента накануне выступила с критикой в адрес властей Грузии
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Заявления некоторых депутатов Европарламента разжигают и усиливают радикализм в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Отдельные депутаты Европарламента накануне выступили с критикой в адрес властей Грузии и призвали к освобождению экс-президента Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Часть их в ходе дебатов в Европарламенте даже заявила, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС.
"Классическим примером фарисейства является та часть дебатов в Европарламенте, когда вы говорите о поляризации и желании покончить с поляризацией, и именно своим выступлением вы разжигаете и укрепляете радикализм в Грузии", - сказал Папуашвили.
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Между тем, по словам главы законодательного органа, проблемой в Грузии является не поляризация, а радикализация и радикальные группы.
"Те партии, которые не были включены в рабочую группу и были на радикальной позиции, с одной стороны, являются радикалами, а с другой - обеспечивают поляризацию в стране. Именно эти группы поощряются подобными заявлениями", - отметил Папуашвили.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей некоторых авторитетных неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Что касается той части дебатов в Европарламенте, которые касались вопроса Саакашвили, Папуашвили заострил внимание на том, что не было поставлено ни одного вопроса в связи с законностью вынесенного экс-президенту приговора.
"Вчера вообще никто не упоминал слово "политзаключенный", "незаконный приговор", освободить его из-за того, что он незаконно задержан. Этим поставлена точка, в том числе и в Европарламенте в связи с тем, отбывает ли Саакашвили наказание законно. Это законный приговор за те преступления, которые совершил Саакашвили – точка", - заявил Папуашвили.
Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.
На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие.
Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн.
В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность".
О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов.
Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря.
Возвращение и арест
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.