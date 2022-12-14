https://sputnik-georgia.ru/20221214/kakoy-prognoz-daet-na-2023-god-ekstrasens-predskazavshiy-pandemiyu-koronavirusa-273068272.html

Какой прогноз дает на 2023 год экстрасенс, предсказавший пандемию коронавируса?

Какой прогноз дает на 2023 год экстрасенс, предсказавший пандемию коронавируса?

Прогноз, мягко говоря, не вселяющий надежд — впечатлительных просим не впечатляться! 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Британский ясновидящий Николас Ауджула, которому приписывают предсказание пандемии коронавируса и пожара в Нотр-Даме, сделал прогноз на грядущий 2023 год.В частности, экстрасенс считает, что в 2023 году в британской королевской семье случится множество знаковых событий."Я думаю, что доходы и популярность королевской семьи снизятся. Возможно, им придется продавать свою недвижимость. Им придется диверсифицировать свою экономическую деятельность. Я также думаю, что у короля Чарльза будут проблемы со здоровьем. Может быть, это как-то связано с его сердцем или с кровообращением", - сказал он.Николас Ауджула "заглянул" и в будущее политики. Так, ясновидящий считает, что падение уровня жизни у многих людей будет продолжаться в течение нескольких лет. "Я думаю, что экономический спад будет очень долгосрочным и может продлиться шесть или семь лет", - отметил он.Что касается спортивного мира, то, по его словам, важное событие произойдет в спорте Великобритании. В 2023 году победу одержит британский велосипедист. "Я вижу кого-то с британским флагом на велосипеде, который побил какой-то рекорд", - сообщил астролог.Много трудностей ждет в 2023 году знаменитых певиц - Мадонну и Бейонсе, утверждает экстрасенс, а на одном из кинофестивалей случится драка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221213/chto-zhdet-mir-v-2023-godu-prognozy-astrologov-i-proritsateley-273003829.html

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