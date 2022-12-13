https://sputnik-georgia.ru/20221213/chto-zhdet-mir-v-2023-godu-prognozy-astrologov-i-proritsateley-273003829.html

Что ждет мир в 2023 году? Прогнозы астрологов и прорицателей

Что ждет мир в 2023 году? Прогнозы астрологов и прорицателей

Завершается 2022, который был очень непростым для всего мира, следовательно, жители нашей планеты ждут от наступающего 2023 года решения своих частных проблем, а также стабилизации ситуации в странах

2022-12-13T19:39+0400

2022-12-13T19:39+0400

2022-12-13T19:39+0400

грузия

нострадамус

ванга

новый год 2023

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По прогнозам многих астрологов и прорицателей 2023 год станет для людей периодом тяжелых испытаний – по предсказаниям, жителей нашей планеты ждут конфликты, природные катаклизмы, голод, болезни и так далее.Каким будет 2023 год - о прогнозах астрологов и прорицателей на грядущий год, читайте в материале Sputnik Грузия.Каким будет 2023 год – прогнозы астрологовНаступающий 2023 год, по прогнозам астрологов, будет за последние три года тяжелейшим, так что ждать урегулирования проблем и начала спокойной жизни не стоит.По прогнозам астрологов, в 2023 году начнется новый передел мира, который продлится полтора года. Переломным 2023 год станет и в финансовом отношении, так как прежняя система неустойчива - в результате финансового кризиса сильные мира сего могут потерять все, а люди с низов - изменят свое материальное положение.Многие страны, особенно весной и осенью, могут закрыть границы, что значительно усложнит путешествия, однако во второй половине 2024 года ситуация изменится.В 2023 году ожидаются наводнения и землетрясения, однако в конце концов все начнет налаживаться.По прогнозу астрологов в 2023 году снова ожидается волна какого-то массового заболевания, которая по масштабности будет очередной пандемией, не менее страшной, чем та, что происходила в 2020 году.По мнению астрологов, все глобальные и болезненные процессы будут полезны, так как помогут проститься со старыми и отжившими программами. Пик изменений, по их прогнозу, придется на лето 2023 года, после чего кризисные явления пойдут постепенно на спад.Прогнозы астрологов сходятся в том, что большое внимание в 2023 году будет уделяться переговорам и сотрудничествам - на мировой арене возникнут неожиданные союзы, которым такое взаимодействие будет выгодно и полезно.В целом, по прогнозу астрологов, ситуация в мире стабилизируется полностью не раньше 2024 года. Однако некоторые из них считают, что период, когда все начнет налаживаться, наступит через 2-2,5 года.Прогноз от НострадамусаПо предсказаниям французского астролога и прорицателя Нострадамуса, в 2023 году нашу планету ждут военные конфликты, природные катастрофы и серьезное изменение климата.По прогнозу астролога, в 2023 году на нашу планету обрушится череда стихийных бедствий – орбита Земли изменится в результате падения крупного небесного тела и произойдут толчки в океане, вызывающие гигантские цунами и землетрясения. По словам прорицателя, уровень мирового океана начнет стремительно повышаться и океанские воды накроют Англию и южное побережье Америки. Во многих странах возникнет нехватка питьевой воды и продовольствия.По словам Нострадамуса, в США может начаться гражданская война, вызванная политической нестабильностью, бедностью и ростом недовольства населения правящим режимом, а Европу охватит военное противостояние, которое будет длится семь месяцев. Прорицатель предсказывает гибель многих людей и установление нового мирового порядка.Нострадамус предсказал в 2023 году и крупные военные столкновения, инициированные исламским миром. Согласно предсказаниям, во время этих вооруженных событий, возможно, будет использовано химическое или бактериологическое оружие.По словам прорицателя, угроза начала III мировой войны сохранится до 2024 года, хотя применение ядерного оружия в 2023-м он не предсказал. Однако Нострадамус предсказал мировой голод и массовое переселение. По предсказаниям астролога, в результате военных столкновений, экономического хаоса и сильнейшего кризиса люди будут покидать свои дома и отправятся на поиски мирных мест, но это только усилит дефицит еды и питьевой воды в мире.Прогноз от ВангиПо предсказаниям прорицательницы из Болгарии Ванги на 2023 год, орбита Земли сместится на четыре-шесть градусов, что заставит человечество задуматься об изменении климата и начать делать шаги на пути к сохранению планеты.По прогнозу Ванги, в 2023 году могут разрешиться геополитические конфликты, которые идут уже не первый год – страны, учитывая опыт прошлого, сядут в итоге за стол переговоров.Прорицательница предсказала конец мирового господства Америки после усиления влияния "Красного Дракона", а также падение американской валюты и рост недоверия граждан к руководству страны. Последователи Ванги считают, что в предсказании под "Красным драконом" прорицательница подразумевала Китай, который продолжает увеличивать свои силы и влияние по сравнению с другими странами.Россию, по прогнозам Ванги, в 2023-м ждет светлое будущее, однако перемены россияне увидят только после того, как мир пройдет через конфликты и перевороты.Прорицательница также предсказала в 2023 году появление вакцины, которая поможет спасти людей от большинства видов онкологии.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20221210/yarkaya-kometa-v-nachale-2023-goda-gde-kogda-i-kak-nablyudat-272884372.html

https://sputnik-georgia.ru/20221209/goroskop-na-2023-god-chto-sovetuyut-zvezdy-znakam-zodiaka-272869384.html

https://sputnik-georgia.ru/20221213/gde-budut-vstrechat-novyy-2023-god-chitateli-sputnik-gruziya-272992405.html

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что ждет мир в 2023 году? прогнозы астрологов и прорицателей