https://sputnik-georgia.ru/20221214/v-gruzii-obvinili-deputatov-ep-v-popytke-politizirovannogo-vmeshatelstva-v-pravosudie-273058354.html
В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие
В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие
Власти Грузии назвали абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T16:33+0400
2022-12-14T16:33+0400
2022-12-14T16:33+0400
специальная пенитенциарная служба
европарламент
тбилиси
европа
украина
свен миксер
рати брегадзе
ираклий кобахидзе
политика
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0738e7b5e4d5d3c5e8cf563274f530b1.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал всех, в том числе депутатов Европарламента, воздержаться от политизированного вмешательства в грузинское правосудие. Так Кобахидзе ответил на критику некоторых депутатов Европарламента в адрес властей Грузии и призывы к освобождению экс-президента Грузии Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться за рубеж на лечение. Некоторые депутаты в ходе прошедших накануне дебатов в Европарламенте даже заявили, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. Он назвал абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата. "Подобные заявления, безусловно, абсолютно неприемлемы. Эти конкретные люди, отдельные европарламентарии чувствуют ответственность в отношении Саакашвили из-за того, что поощряли его приезд в Грузию. Это не наше дело, это вопрос их ответственности. Тот, кто поощрял Саакашвили приехать в Грузию, пусть тот и нервничает из-за его заключения", - сказал Кобахидзе. Саакашвили вновь объявил голодовку >>>По его словам, в первую очередь мы должны заботиться о таких ценностях, как мир, справедливость, верховенство закона, верховенство права в правовом государстве. "Это ценности номер один. И когда кто-то говорит, в том числе и вы, что мы должны променять все это на статус кандидата, это само по себе неприемлемо. Это еще одна попытка политизированного вмешательства в грузинское правосудие… Призываю всех, в том числе европарламентариев, оберегать Европарламент как институт. Эти десять человек не олицетворяют Европу. Потому что Европа – это ценности", - отметил он. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. Евросоюз признал ошибку в отношении Грузии – депутат >>>На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность". О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов. Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арест Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
европа
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_109:0:1280:878_1920x0_80_0_0_d197f7928a300ab971e866b8a108b042.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
специальная пенитенциарная служба, европарламент, тбилиси, европа, украина, свен миксер, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
специальная пенитенциарная служба, европарламент, тбилиси, европа, украина, свен миксер, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие
Власти Грузии назвали абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал всех, в том числе депутатов Европарламента, воздержаться от политизированного вмешательства в грузинское правосудие.
Так Кобахидзе ответил на критику некоторых депутатов Европарламента в адрес властей Грузии и призывы к освобождению экс-президента Грузии Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться за рубеж на лечение. Некоторые депутаты в ходе прошедших накануне дебатов в Европарламенте даже заявили, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС.
"Когда депутаты Европарламента пытаются осуществить политизированное вмешательство в правосудие, это, конечно, абсолютно неприемлемо. Все должны уважать верховенство закона, которое является одним из фундаментальных принципов и составляющей европейских ценностей", - заявил Кобахидзе.
Он назвал абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата.
"Подобные заявления, безусловно, абсолютно неприемлемы. Эти конкретные люди, отдельные европарламентарии чувствуют ответственность в отношении Саакашвили из-за того, что поощряли его приезд в Грузию. Это не наше дело, это вопрос их ответственности. Тот, кто поощрял Саакашвили приехать в Грузию, пусть тот и нервничает из-за его заключения", - сказал Кобахидзе.
По его словам, в первую очередь мы должны заботиться о таких ценностях, как мир, справедливость, верховенство закона, верховенство права в правовом государстве.
"Это ценности номер один. И когда кто-то говорит, в том числе и вы, что мы должны променять все это на статус кандидата, это само по себе неприемлемо. Это еще одна попытка политизированного вмешательства в грузинское правосудие… Призываю всех, в том числе европарламентариев, оберегать Европарламент как институт. Эти десять человек не олицетворяют Европу. Потому что Европа – это ценности", - отметил он.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.
На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие.
Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн.
В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность".
О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов.
Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря.
Возвращение и арест
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.