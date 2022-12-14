https://sputnik-georgia.ru/20221214/v-gruzii-obvinili-deputatov-ep-v-popytke-politizirovannogo-vmeshatelstva-v-pravosudie-273058354.html

В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие

В Грузии обвинили депутатов ЕП в попытке политизированного вмешательства в правосудие

Власти Грузии назвали абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T16:33+0400

2022-12-14T16:33+0400

2022-12-14T16:33+0400

специальная пенитенциарная служба

европарламент

тбилиси

европа

украина

свен миксер

рати брегадзе

ираклий кобахидзе

политика

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0738e7b5e4d5d3c5e8cf563274f530b1.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал всех, в том числе депутатов Европарламента, воздержаться от политизированного вмешательства в грузинское правосудие. Так Кобахидзе ответил на критику некоторых депутатов Европарламента в адрес властей Грузии и призывы к освобождению экс-президента Грузии Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться за рубеж на лечение. Некоторые депутаты в ходе прошедших накануне дебатов в Европарламенте даже заявили, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. Он назвал абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата. "Подобные заявления, безусловно, абсолютно неприемлемы. Эти конкретные люди, отдельные европарламентарии чувствуют ответственность в отношении Саакашвили из-за того, что поощряли его приезд в Грузию. Это не наше дело, это вопрос их ответственности. Тот, кто поощрял Саакашвили приехать в Грузию, пусть тот и нервничает из-за его заключения", - сказал Кобахидзе. Саакашвили вновь объявил голодовку >>>По его словам, в первую очередь мы должны заботиться о таких ценностях, как мир, справедливость, верховенство закона, верховенство права в правовом государстве. "Это ценности номер один. И когда кто-то говорит, в том числе и вы, что мы должны променять все это на статус кандидата, это само по себе неприемлемо. Это еще одна попытка политизированного вмешательства в грузинское правосудие… Призываю всех, в том числе европарламентариев, оберегать Европарламент как институт. Эти десять человек не олицетворяют Европу. Потому что Европа – это ценности", - отметил он. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда. Евросоюз признал ошибку в отношении Грузии – депутат >>>На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность". О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов. Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арест Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

специальная пенитенциарная служба, европарламент, тбилиси, европа, украина, свен миксер, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости