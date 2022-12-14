https://sputnik-georgia.ru/20221214/penitentsiarnaya-sluzhba-otkazala-saakashvili-v-distantsionnom-uchastii-v-sudebnom-zasedanii-273040229.html

Пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном участии в судебном заседании

Пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном участии в судебном заседании

На сегодняшнем заседании должен быть рассмотрен вопрос о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T11:59+0400

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2022-12-14T12:57+0400

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии отказала осужденному экс-президенту Михаилу Саакашвили в дистанционном участии в заседании суда, заявил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, ссылаясь на письмо из Службы. Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Голодовку он объявил в день задержания, 1 октября 2021 года.Кроме того, судья получил письмо от клиники "Вивамеди", в котором говорится, что врачи считают нецелесообразной транспортировку Саакашвили в суд из-за состояния его здоровья. Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе оказался удивлен заявлением пенитенциарной службы. "О какой исправности техники мы говорим? Мы можем подключить Саакашвили по телефону", – сказал Хачапуридзе.На сегодняшнем заседании должен быть рассмотрен вопрос о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья – они настаивают на отсрочке или отмене отбывания наказания. Защитники интересов экс-президента обратились с соответствующим ходатайством в суд 1 декабря.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограмм.Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили>>В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд