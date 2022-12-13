https://sputnik-georgia.ru/20221213/minyust-gruzii-gotov-obnarodovat-dokazatelstva-simulyatsii-saakashvili-273025314.html

Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили

Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили

Ведомство имеет кадры, на которых Саакашвили мешает деятельности врачей, заявил министр 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Если министерство юстиции увидит угрозу безопасности государству или народу в результате провокаций, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, оно обнародует доказательства его симуляции, сказал глава ведомства Рати Брегадзе.Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года.При этом министр рассказал, когда будут обнародованы материалы."Исходя из такого высокого интереса, как безопасность грузинского общества и государства, международный имидж Грузии, и в подтверждение того, что в Грузии никого не пытают, если не прекратятся симуляции, целью которых является оказание давления на суд, мы будем вынуждены обнародовать определенные кадры", - сказал Брегадзе.По его словам, тогда общество увидит правду."Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили >>"Оппоненты прибегают ко всяческим грязным способам, чтобы помешать судебному процессу и создать неправильное представление в обществе, и подтверждением этого являют их разговоры о конфиденциальности медицинского заключения, с одной стороны, и распротранение фотографий и записей разговоров, по которым можно создать неправильное мнение", - сказал Брегадзе.Он еще раз заявил, что Саакашвили занимается членовредительством.Он также отметил, что государство делает все для обеспечения прав Саакашвили, однако Саакашвили занимается манипуляциями."Это кампания направлена против государства и на нанесение ущерба имиджу Грузии как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Брегадзе.Примером такой кампании министр юстиции назвал то, что адвокаты назвали пыткой запрет Саакашвили курить электронную сигарету.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов.В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд