https://sputnik-georgia.ru/20221213/minyust-gruzii-gotov-obnarodovat-dokazatelstva-simulyatsii-saakashvili-273025314.html
Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили
Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили
Ведомство имеет кадры, на которых Саакашвили мешает деятельности врачей, заявил министр 13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T23:50+0400
2022-12-13T23:50+0400
2022-12-14T00:09+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
рати брегадзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Если министерство юстиции увидит угрозу безопасности государству или народу в результате провокаций, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, оно обнародует доказательства его симуляции, сказал глава ведомства Рати Брегадзе.Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года.При этом министр рассказал, когда будут обнародованы материалы."Исходя из такого высокого интереса, как безопасность грузинского общества и государства, международный имидж Грузии, и в подтверждение того, что в Грузии никого не пытают, если не прекратятся симуляции, целью которых является оказание давления на суд, мы будем вынуждены обнародовать определенные кадры", - сказал Брегадзе.По его словам, тогда общество увидит правду."Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили >>"Оппоненты прибегают ко всяческим грязным способам, чтобы помешать судебному процессу и создать неправильное представление в обществе, и подтверждением этого являют их разговоры о конфиденциальности медицинского заключения, с одной стороны, и распротранение фотографий и записей разговоров, по которым можно создать неправильное мнение", - сказал Брегадзе.Он еще раз заявил, что Саакашвили занимается членовредительством.Он также отметил, что государство делает все для обеспечения прав Саакашвили, однако Саакашвили занимается манипуляциями."Это кампания направлена против государства и на нанесение ущерба имиджу Грузии как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Брегадзе.Примером такой кампании министр юстиции назвал то, что адвокаты назвали пыткой запрет Саакашвили курить электронную сигарету.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов.В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд
Минюст Грузии готов обнародовать доказательства симуляции Саакашвили
23:50 13.12.2022 (обновлено: 00:09 14.12.2022)
Ведомство имеет кадры, на которых Саакашвили мешает деятельности врачей, заявил министр
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Если министерство юстиции увидит угрозу безопасности государству или народу в результате провокаций, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, оно обнародует доказательства его симуляции, сказал глава ведомства Рати Брегадзе.
Осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года.
"Имеет место определенная симуляция. И когда я говорю об этом, у меня есть видеоматериалы, которые ясно демонстрируют, как этот человек (Саакашвили) мешает деятельности врачей и мешал деятельности суда", - сказал Брегадзе.
При этом министр рассказал, когда будут обнародованы материалы.
"Исходя из такого высокого интереса, как безопасность грузинского общества и государства, международный имидж Грузии, и в подтверждение того, что в Грузии никого не пытают, если не прекратятся симуляции, целью которых является оказание давления на суд, мы будем вынуждены обнародовать определенные кадры", - сказал Брегадзе.
По его словам, тогда общество увидит правду.
"Оппоненты прибегают ко всяческим грязным способам, чтобы помешать судебному процессу и создать неправильное представление в обществе, и подтверждением этого являют их разговоры о конфиденциальности медицинского заключения, с одной стороны, и распротранение фотографий и записей разговоров, по которым можно создать неправильное мнение", - сказал Брегадзе.
Он еще раз заявил, что Саакашвили занимается членовредительством.
"Мы наблюдаем процесс, направленный на членовредительство с целью усложнить состояние здоровья с целью получить свободу", - сказал Брегадзе.
Он также отметил, что государство делает все для обеспечения прав Саакашвили, однако Саакашвили занимается манипуляциями.
"Это кампания направлена против государства и на нанесение ущерба имиджу Грузии как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Брегадзе.
Примером такой кампании министр юстиции назвал то, что адвокаты назвали пыткой запрет Саакашвили курить электронную сигарету.
"Ему запретили использовать электронные сигареты, потому что он курил слишком много. Адвокат говорит, что запретить курить человеку, находящемуся в больнице и у которого якобы очень тяжелое состояние здоровья, — это пытка. Как ограничения на курение может быть пыткой, так и правде соответствует общая картина, которую они пытаются изобразить", - сказал Брегадзе.
Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов.
В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".
У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.