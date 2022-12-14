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Покинет ли оппозиция парламент Грузии? Реакции на призыв Мелия
Покинет ли оппозиция парламент Грузии? Реакции на призыв Мелия
Очередной призыв Мелия к оппозиционерам остался неподдержанным 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T18:21+0400
2022-12-14T18:21+0400
2022-12-14T18:40+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Если радикальная оппозиция покинет парламент Грузии, то законодательный орган страны только выиграет от этого, убежден председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После очередного переноса заседания суда по делу Михаила Саакашвили, на котором должен был быть рассмотрен вопрос отсрочки для него наказания, председатель основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что оппозиции пора принимать решение, покинет ли она парламент или нет. При этом он отметил, что правящая партия только поприветствует такое решение. "Чем больше депутатов из радикальной оппозиции покинет парламент, тем лучше для снижения уровня радикализма в Грузии. Исходя из этого, если они примут такое решение, это можно только поприветствовать", - сказал Кобахидзе. Что думают в оппозиции?Негативно настроены против ухода из парламента в партии "Лело для Грузии". "По вопросу выхода из парламента и другим вопросам "Лело" будет действовать исходя из своей повестки дня. Я не вижу прямой связи вопроса, отпустят или нет Саакашвили с тем, сижу я в парламенте или не сижу", - сказал депутат от партии Давид Усупашвили. Между тем, не поддержали идею ухода из парламента даже в самом "Нацдвижении".В действительности все в точности наоборот, убежден политик."Если бы не было бы (оппозиционных - ред.) парламентских делегаций, то не было бы таких реакций ни в Европарламенте, ни где-то еще", - уверяет Гоциридзе.Саакашвили вновь объявил голодовку>>Лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе считает, что использование темы экс-президента для бойкота парламента будет ошибкой. "Использование Саакашвили как политического инструмента для еще одной волны кризиса и принятие решения из-за него будет очередной ошибкой и поводом для фрустрации населения", - сказала Самнидзе. А вот в партии "Для Грузии" назвали призыв Мелия безответственным. По законодательству Грузии, если партия уходит из парламента, она также лишается государственного финансирования. Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Партия "Единое национальное движение" несколько раз собиралась за последние два года покинуть парламент, но так этого и не сделала. В сентябре представители партии прекратили официальный бойкот работы парламента и принимают участие в его работе, в том числе ряде консультаций с правящей партией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, ника мелия, тбилиси, европарламент, республиканская партия
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, ника мелия, тбилиси, европарламент, республиканская партия
Покинет ли оппозиция парламент Грузии? Реакции на призыв Мелия
18:21 14.12.2022 (обновлено: 18:40 14.12.2022)
Очередной призыв Мелия к оппозиционерам остался неподдержанным
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Если радикальная оппозиция покинет парламент Грузии, то законодательный орган страны только выиграет от этого, убежден председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
После очередного переноса заседания суда по делу Михаила Саакашвили, на котором должен был быть рассмотрен вопрос отсрочки для него наказания, председатель основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что оппозиции пора принимать решение, покинет ли она парламент или нет.
"Если радикальная оппозиция покинет парламент, то, безусловно, это будет лучше для развития парламентских процессов. Как только несколько депутатов-радикалов покинули парламент, к примеру – Мелия, Хазарадзе, Мамулашвили, это сразу же положительно сказалось на деятельности парламента", - сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что правящая партия только поприветствует такое решение.
"Чем больше депутатов из радикальной оппозиции покинет парламент, тем лучше для снижения уровня радикализма в Грузии. Исходя из этого, если они примут такое решение, это можно только поприветствовать", - сказал Кобахидзе.
Что думают в оппозиции?
Негативно настроены против ухода из парламента в партии "Лело для Грузии".
"По вопросу выхода из парламента и другим вопросам "Лело" будет действовать исходя из своей повестки дня. Я не вижу прямой связи вопроса, отпустят или нет Саакашвили с тем, сижу я в парламенте или не сижу", - сказал депутат от партии Давид Усупашвили.
Между тем, не поддержали идею ухода из парламента даже в самом "Нацдвижении".
"Если бы освобождение Саакашвили зависело от того, покинем мы парламент или нет, то что тогда мы делаем в парламенте так долго, зная о таком чудесном методе? Оказывается, депутаты виноваты в том, что Миша находится в таком состоянии, а если бы мы покинули парламент, то власти ударили бы в ладоши и он бы спасся", - сказал депутат от партии Роман Гоциридзе.
В действительности все в точности наоборот, убежден политик.
"Если бы не было бы (оппозиционных - ред.) парламентских делегаций, то не было бы таких реакций ни в Европарламенте, ни где-то еще", - уверяет Гоциридзе.
Лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе считает, что использование темы экс-президента для бойкота парламента будет ошибкой.
"Использование Саакашвили как политического инструмента для еще одной волны кризиса и принятие решения из-за него будет очередной ошибкой и поводом для фрустрации населения", - сказала Самнидзе.
А вот в партии "Для Грузии" назвали призыв Мелия безответственным.
"Такая постановка вопроса безответственна. Уход из парламента или бойкотирование - не наш метод ",- сказал депутат от партии Бека Лилуашвили.
По законодательству Грузии, если партия уходит из парламента, она также лишается государственного финансирования.
Партия "Единое национальное движение" несколько раз собиралась за последние два года покинуть парламент, но так этого и не сделала. В сентябре представители партии прекратили официальный бойкот работы парламента и принимают участие в его работе, в том числе ряде консультаций с правящей партией.