https://sputnik-georgia.ru/20221214/saakashvili-vnov-obyavil-golodovku-273052594.html

Саакашвили вновь объявил голодовку

Саакашвили вновь объявил голодовку

Пенитенциарная служба заявила, что не смогла обеспечить дистанционное включение 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T15:18+0400

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шалва хачапуридзе

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку - он требует предоставления возможности дистанционного участия в судебном заседании, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе журналистам.Назначенное на 14 декабря заседание по пересмотру отбывания экс-президентом наказания по состоянию здоровья было отложено до 22 декабря. Судья принял это решение после того, как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что "на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение".Экс-президент отметил, что осознает риски исходя из нынешнего состояния здоровья."Но я буду голодать до тех пор, пока не получу прочные гарантии подключения к своему процессу хотя бы видеолинком. У всех насмешек и унижения есть предел", - сказано в письме Саакашвили. Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку. Первый раз - в день задержания, 1 октября 2021 года. Тогда голодовка продлилась 50 дней, что подорвало здоровье экс-президента. С 12 мая осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>По словам адвоката, если и 22 декабря Саакашвили не предоставят возможность дистанционно участвовать в судебном заседании, то он поставит вопрос отвода судьи. Защитники интересов экс-президента обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили 1 декабря. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов.Аргументы защитыГруппа врачей, созданной аппаратом Народного защитника, а также психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается.В связи с этим эксперты настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограмм. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства, сказано в заключении, обнародованном 7 декабря.Чуть ранее, 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили центр "Эмпатия". Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации."Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили>>Более того, токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией, сказала Джишкариани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Дело в симуляции?Министр юстиции Рати Брегадзе 13 декабря заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.Министр подчеркнул, что видеозаписи являются доказательством того, что экс-президента никто не пытает, как на том настаивают оппоненты власти. Они прибегают "ко всяческим грязным способам", чтобы ввести общество в заблуждение и помешать судебному процессу.Возвращение и арестСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, специальная пенитенциарная служба