https://sputnik-georgia.ru/20221214/pust-ostavyat-sebe-etot-nichego-ne-dayuschiy-status---kaladze-otvetil-evroparlamentariyam-273057724.html

"Пусть оставят себе этот ничего не дающий статус" - Каладзе ответил европарламентариям

"Пусть оставят себе этот ничего не дающий статус" - Каладзе ответил европарламентариям

Некоторые депутаты Европарламента раскритиковали власти Грузии и призвали освободить осужденного Саакашвили по состоянию здоровья 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T16:00+0400

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михаил саакашвили

каха каладзе

европарламент

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Если вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз зависит от того, будет ли освобожден осужденный экс-президент страны Михаил Саакашвили, то пусть оставят этот статус себе, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе ответил на критику некоторых депутатов Европарламента в адрес властей Грузии и призывы к освобождению Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться за рубеж на лечение. Некоторые депутаты в ходе прошедших накануне дебатов в Европарламенте даже заявили, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, если Саакашвили не прекратит симулировать, министерство будет вынуждено обнародовать видеозаписи, на которых, по его словам, видно, как экс-президент мешает работе врачей и суда.На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно показать гуманность. О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс."Это издевательство над жертвами режима" - Папуашвили о возможном освобождении Саакашвили>>Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно медицинские заключения экспертов. Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арестСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, каха каладзе, европарламент