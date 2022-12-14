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Европарламент принял критический отчет по Грузии: под прицелом – Иванишвили

Европарламент принял критический отчет по Грузии: под прицелом – Иванишвили

Некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа, считает автор отчета, европарламентарий Свен Миксер 14.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Европарламент принял ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом вместе с резкими правками. Документ поддержали 430 депутатов Европарламента, 126 воздержались, 52 проголосовали против. Как заявил после голосования автор отчета, европарламентарий Свен Миксер, некоторые правки нарушили принцип баланса в окончательном варианте документа.Наряду с признанием европейской перспективы Грузии и оценкой прогресса в стране в отчете есть пункты, направленные лично против основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили. Речь идет о дополнениях к разработанному Миксером документу. Так, в документе сказано, что Европарламент призывает институты Евросоюза провести расследование касательно обвинений о возможностях обхода международных санкций в Грузии, включая изучение отчета Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, в котором говорится о связях Иванишвили с Россией. Иванишвили упоминается в отчете как олигарх. Там же говорится о его негативном и излишнем влиянии на политику в Грузии. Согласно еще одному дополнению, Европарламент призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили принять меры для освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и помиловать гендиректора и основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия. Там же сказано, что Саакашвили был отравлен, хотя официального подтверждения ни со стороны медиков, ни со стороны властей не было. Кроме того, в отчете говорится, что уровень политической поляризации в Грузии, снижение которой является одним из условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на вступление в сообщество, остается высоким. "Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>Согласно документу, в последнее время в грузинских СМИ и соцсетях значительно усилились пропаганда и дезинформация против ЕС, в то время как члены правящей партии продолжают использовать вызывающие поляризацию и враждебные высказывания, говоря об институтах ЕС и их представителях.Европарламентарии призвали лидеров правящей партии прекратить агрессивную риторику в адрес европарламентариев и других представителей евроатлантического партнерства, таких как ЕС и США.Обеспокоены европарламентарии также состоянием прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также ростом количества обращений граждан Грузии за получением убежища в странах Евросоюза. Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили>>В то же время Европарламент отметил высокий потенциал Грузии как торгового партнера ЕС. Евродепутаты отметили положительный опыт Грузии в построении полностью функционирующей рыночной экономики и реформы в этом направлении.Положительную оценку получило также сотрудничество грузинских правоохранительных органов с Европолом, усиление заботы о правах трудящихся, а также консультации между политическими силами по поводу избрания нового Народного защитника. Автору отчета, европарламентарию Свену Миксеру не понравилось то, что вследствие правок в документе оказался и призыв к освобождению Саакашвили и вопрос введения санкций против Иванишвили. Обнародованы видеокадры Саакашвили в клинике>>"Считаю, что это осложняет всю ситуацию, осложняет процесс учета нашего требования и призыва, нашу роль как непредвзятого фасилитатора, чтобы сократить в Грузии политическую поляризацию", - сказал Миксер. По его словам, сейчас самым неотложным вопросом является освобождение Саакашвили из гуманитарных соображений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, свен миксер, михаил саакашвили, тбилиси, украина, сша, европарламент, европол