https://sputnik-georgia.ru/20221215/parlament-gruzii-utverdil-denezhno-kreditnuyu-i-valyutnuyu-politiku-strany-273104841.html

Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную и валютную политику страны

Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную и валютную политику страны

Документ включает целевой уровень инфляции, основные инструменты монетарной политики, используемые для достижения целевого уровня инфляции, и возможные риски 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T23:56+0400

2022-12-15T23:56+0400

2022-12-16T00:17+0400

грузия

новости

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

инфляция

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент утвердил основные направления денежно-кредитной и валютной политики Национального банка Грузии на 2023-2025 годы. Парламент проголосовал за проект постановления, который включает целевой уровень инфляции, основные инструменты монетарной политики, используемые для достижения целевого уровня инфляции, и возможные риски. Документ законодательному органу представил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. Когда замедлится рост цен в Грузии? Прогноз Нацбанка >>На пленарном заседании Гвенетадзе рассказал о преимуществах режима инфляционного таргетирования. По его словам, стабильность цен является необходимой предпосылкой высокого и стабильного долгосрочного экономического роста. В целях достижения ценовой стабильности Нацбанк реализует монетарную политику с режимом инфляционного таргетирования, что на сегодняшний день признано лучшей международной практикой. Как рассказал Гвенетадзе, в условиях инфляционного таргетирования целевой уровень инфляции достигается за счет изменения основного инструмента денежно-кредитной политики регулятора – ставки рефинансирования. Гвенетадзе пояснил, что если прогноз инфляции превышает целевой показатель, ставка рефинансирования будет повышаться или оставаться ужесточенной, и, наоборот, если прогноз инфляции не соответствует целевому уровню, денежно-кредитная политика будет смягчена, то есть ставка рефинансирования будет снижена. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%. "В результате последовательных шоков последних лет инфляция превышает целевой уровень. Во время пандемии инфляционное давление было сильным в Грузии, как и во всем мире. Ограничения по всему миру нарушили цепочки поставок и увеличили производственные затраты", - заявил Гвенетадзе. Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>По его словам, в то же время, в мире резко возросли транспортные и другие операционные расходы, что, в свою очередь, отразилось на конечной цене практически всех видов продукции. Инфляционное давление усугублялось ростом цен на потребительские товары на международных рынках. Гвенетадзе отметил, что острые геополитические события в мире существенно усложняют проведение монетарной политики. По его словам, с одной стороны, есть риски глобальной рецессии, с другой стороны, продолжаются острые инфляционные шоки, что привело к росту инфляционных ожиданий. На сегодняшний день Нацбанк Грузии придерживается жесткой монетарной политиуи. Ставка рефинансирования определена на уровне 11%. Регулятор смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, инфляция