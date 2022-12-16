https://sputnik-georgia.ru/20221216/glava-minyusta-zaderzhanie-saakashvili-predotvratilo-slozhnosti-dlya-strany-273138124.html
Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны
Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны
Саакашвили до сих пор занимается членовредительством, отказываясь от должного лечения, которое ему предоставляет государство, заявил министр 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T22:33+0400
2022-12-16T22:33+0400
2022-12-16T22:59+0400
грузия
новости
политика
рати брегадзе
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Государство, задержав Саакашвили, избавило население Грузии от тяжелого испытания, которое он и его соратники из партии "Единое национальное движение" готовили для страны, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Саакашвили тайно вернулся в Грузию 29 сентября 2021 года , после чего записал несколько обращений к своим сторонникам перед выборами в органы местного самоуправления. Его задержали 1 октября, между тем его приезд спровоцировал потерю позиций правящей партии "Грузинская мечта", которая не смогла в первом же туре выиграть выборы мэра ни в одном из крупных городов страны. При этом он не уточнил, какое именно испытание готовило "Нацдвижение" для страны, однако подчеркнул, что Саакашвили до сих пор занимается членовредительством, отказываясь от должного лечения, которое ему предоставляет государство. Основанием для задержания Саакашвили 1 октября стали два приговора по уголовным делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым по трем делам о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили >>За это время Саакашвили провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат >>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил сам Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, рати брегадзе, михаил саакашвили
грузия, новости, политика, рати брегадзе, михаил саакашвили
Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны
22:33 16.12.2022 (обновлено: 22:59 16.12.2022)
Саакашвили до сих пор занимается членовредительством, отказываясь от должного лечения, которое ему предоставляет государство, заявил министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Государство, задержав Саакашвили, избавило население Грузии от тяжелого испытания, которое он и его соратники из партии "Единое национальное движение" готовили для страны, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию 29 сентября 2021 года , после чего записал несколько обращений к своим сторонникам перед выборами в органы местного самоуправления. Его задержали 1 октября, между тем его приезд спровоцировал потерю позиций правящей партии "Грузинская мечта", которая не смогла в первом же туре выиграть выборы мэра ни в одном из крупных городов страны.
"Большое спасибо Службе государственной безопасности и Министерству внутренних дел, в результате их надлежащей работы государство избавило население от очень тяжелого испытания, которое готовило "Нацдвижение" , хотя и не добились. Саакашвили оказался в 12-м учреждении, где ему всегда оказывали своевременную и адекватную медицинскую помощь. Он начал режим членовредительства, и это была голодовка", - сказал Брегадзе.
При этом он не уточнил, какое именно испытание готовило "Нацдвижение" для страны, однако подчеркнул, что Саакашвили до сих пор занимается членовредительством, отказываясь от должного лечения, которое ему предоставляет государство.
Основанием для задержания Саакашвили 1 октября стали два приговора по уголовным делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы.
Он также проходит обвиняемым по трем делам о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
За это время Саакашвили провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды.
О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил сам Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.