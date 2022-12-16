https://sputnik-georgia.ru/20221216/minyust-gruzii-traty-na-saakashvili-v-12-raz-bolshe-chem-na-lyubogo-zaklyuchennogo-273137411.html
Минюст Грузии: траты на Саакашвили в 12 раз больше, чем на любого заключенного
Минюст Грузии: траты на Саакашвили в 12 раз больше, чем на любого заключенного
Помимо Саакашвили, в Грузии по официальным данным на 1 ноября был 9 691 заключенный 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T21:56+0400
2022-12-16T21:56+0400
2022-12-16T22:01+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Государство за год потратило на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как на заключенного около 200 тысяч лари, что в 12 раз больше чем на каждого из других заключенных , заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. В Грузии содержание заключенного полностью ложится на государство, из государственного бюджета финансируется не только содержание заключенного в тюрьме, но также полностью покрывается его лечение вне зависимости от его длительности и тяжести заболевания. Помимо Саакашвили в Грузии, по официальным данным на 1 ноября, был 9 691 заключенных. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. За это время он провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили >>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил сам Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Минюст Грузии: траты на Саакашвили в 12 раз больше, чем на любого заключенного
21:56 16.12.2022 (обновлено: 22:01 16.12.2022)
Помимо Саакашвили, в Грузии по официальным данным на 1 ноября был 9 691 заключенный
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Государство за год потратило на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как на заключенного около 200 тысяч лари, что в 12 раз больше чем на каждого из других заключенных , заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
В Грузии содержание заключенного полностью ложится на государство, из государственного бюджета финансируется не только содержание заключенного в тюрьме, но также полностью покрывается его лечение вне зависимости от его длительности и тяжести заболевания.
"На содержание одного заключенного примерно тратится 17,4 тысячи лари, что касается Саакашвили, то на него государство потратило до 200 тысяч лари", - сказал Брегадзе.
Помимо Саакашвили в Грузии, по официальным данным на 1 ноября, был 9 691 заключенных.
Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. За это время он провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды.
О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил сам Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.