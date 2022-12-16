https://sputnik-georgia.ru/20221216/shum-v-parlamente-gruzii---oppozitsionery-ustroili-aktsiyu-pered-vystupleniem-ministra-273122592.html

Шум в парламенте Грузии - оппозиционеры устроили акцию перед выступлением министра

Шум в парламенте Грузии - оппозиционеры устроили акцию перед выступлением министра

Депутат Хатия Деканоидзе назвала министра юстиции Грузии преступником из-за состояния здоровья Саакашвили 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T14:45+0400

2022-12-16T14:45+0400

2022-12-16T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили шумную акцию протеста в зале заседаний, когда на трибуну вышел министр юстиции Рати Брегадзе. Брегадзе прибыл в парламент, чтобы в формате "министерского часа" отчитаться о работе министерства за год и ответить на вопросы депутатов. Незадолго до появления на трибуне министра депутат Хатия Деканоидзе назвала его уголовником, который должен быть не в парламенте, а в прокуратуре и отвечать на вопросы следствия. По ее словам, Брегадзе "объявил хронику убийства" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили умирает в заключении. В ответ на это председатель парламента Шалва Папуашвили напомнил депутату о презумпции невиновности. Когда на трибуну вышел министр юстиции, депутаты от "Нацдвижения" встали на ноги держа перед собой распечатки стопкадров с обнародованной видеозаписи Саакашвили из палаты клиники "Вивамеди", а также плакаты с надписью "Не убивайте". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Ранее министр юстиции заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.Саакашвили выйдет на свободу? Спикер парламента Грузии ответил МИД Украины>>Министр назвал перформанс оппозиции понятным и попросил направить видеокамеру на протестующих, чтобы их смогли увидеть все. Пленарные заседания транслируются в прямом эфире на сайте законодательного органа. Возмущенные этим комментарием оппозиционеры подняли шум.Председатель парламента заявил, что нельзя делать заявления без включенного микрофона и пообещал оппозиционерам предоставить возможность зафиксировать свою позицию позже. Не сумев утихомирить протестующих, председатель парламента призвал их покинуть зал заседаний.Из-за шума в зале заседание было прервано на несколько минут. Когда члены "Нацдвижения" покинули зал заседаний, министр извиниться перед населением в том числе за поведение "радикальной оппозиции". По его словам, оппозиционеры ясно показали, что "не имеют ничего общего с законотворчеством, с цивилизованной политической культурой".Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили назначено на 22 декабря. С соответствующим ходатайством в суд обратились адвокаты экс-президента. Министр юстиции заявил, что соратники Саакашвили запустили масштабную кампанию по дискредитации государства. Он предупредил, что если дезинформационная не прекратится, министерство обнародует видеозаписи из клиники, где Саакашвили находится с 12 мая."Мы вступили в заранее проигранную войну" – директор клиники о лечении Саакашвили>>Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, рати брегадзе, михаил саакашвили, хатия деканоидзе