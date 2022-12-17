https://sputnik-georgia.ru/20221217/smert-saakashvili-vyzovet-destabilizatsiyu-v-gruzii---glava-oppozitsionnogo-npo-273155824.html

Смерть Саакашвили вызовет дестабилизацию в Грузии – глава оппозиционного НПО

Смерть Саакашвили вызовет дестабилизацию в Грузии – глава оппозиционного НПО

В субботу у администрации президента прошла акция с требованием помилования Саакашвили 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дестабилизация в Грузии неизбежна, если экс-президент страны Михаил Саакашвили умрет в заключении, заявил председатель НПО "Движение за Грузию", кандидат на пост главы "Нацдвижения" Георгий Мумладзе. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Он и его сторонники устроили в субботу акцию у администрации президента с требованием помилования Саакашвили. При этом глава НПО не исключил, что если суд не вынесет решения об отсрочке наказания для Саакашвили, то акции будут перманентными. Между тем, министерство юстиции опровергает утверждение, что жизни Саакашвили грозит опасность. По мнению властей, плохое состояние здоровья экс-президента вызвано его действиями и тем, что он не соблюдает рекомендации врачей. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. За это время он провел в тюремной камере лишь 170 дней. Все остальное время экс-президент Грузии провел в различных клиниках из-за голодовки и ее последствий. Последний раз он оказался в клинике 12 мая 2022 года, где находится по сегодняшний день. Глава Минюста Грузии предложил обратиться в суд противникам показа кадров Саакашвили >>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе, чье ведомство ответственно за экс-президента как заключенного. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, мешает их работе, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, рати брегадзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , украина, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили