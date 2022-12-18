https://sputnik-georgia.ru/20221218/byudzhet-natsionalnogo-lesnogo-agentstva-gruzii-uvelichivaetsya-273131542.html

Бюджет Национального лесного агентства Грузии увеличивается

Бюджет Национального лесного агентства Грузии увеличивается

Бюджет следующего года практически удвоился 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T10:04+0400

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2022-12-18T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Бюджет Национального лесного агентства министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии увеличится и достигнет 20 миллионов 950 тысяч лари (10,3 миллиона долларов), сообщает пресс-служба ведомства. Бюджет ведомства на 2023 год практически удвоился, он увеличится на 9,78 миллиона лари (3,6 миллиона долларов) по сравнению с бюджетом 2022 года. Увеличенный бюджет будет направлен на ремонт и строительство региональных офисов агентства, обустройство деловых дворов, а также закупку транспортных средств и специальной техники. В 2023 году агентство планирует обустроить деловые дворы и оснастить их нужным инвентарем в лесных районах Сачхере, Они, Цагери, Чиатура, Харагаули, Терджола, Ткибули, Багдати и Чхороцху. В Аджарии опечатали незаконную лесопилку>>Национальное лесное агентство осуществляет проект "Устойчивое управление леса – восемь целей в лесном районе", на софинансирование этого направления в будущем году из бюджета будет выделено 5 миллионов лари (2,4 миллиона долларов). Данная сумма, помимо оснащения деловых дворов, предусмотрена и на приобретение устройств для тушения огня и покупку специальной техники для передвижения на лесных и хозяйственных дорогах.Деловые дворы в Грузии открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, сачхере, чиатура, терджола, национальное лесное агентство