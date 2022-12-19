https://sputnik-georgia.ru/20221219/pravitelstvo-gruzii-vernulo-proekt-khudoni-ges-na-reke-inguri-v-gossobstvennost-273203623.html

Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность

Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность

В будущем крупные энергетические и стратегические проекты, как правило, будут осуществляться с участием государства, заявил министр 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T16:01+0400

2022-12-19T16:01+0400

2022-12-19T16:03+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

худони гэс

trans electrica

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105767_0:70:1072:673_1920x0_80_0_0_df7ed6c5ba7a4758ceca48cd296c013f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о выкупе Худонской гидроэлектростанции у инвестора, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после заседания правительства. В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Министр напомнил, что этот проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Соответственно, наше решение завершить с компанией контракт путем переговоров в итоге завершилось позитивно. "В начале 2023 года вновь объявим этот проект и заново начнем осуществлять этот проект", - сообщил Давиташвили. Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов >>По его словам, частью нашей последовательной энергетической политики является увеличение генерации в Грузии и повышение энергонезависимости страны. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Строительство Худони ГЭС началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию Партии зеленых Грузии. На строительство Худони ГЭС тогда было затрачено порядка 150 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, худони гэс, trans electrica, энергетика грузии