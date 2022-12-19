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Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность
Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность
В будущем крупные энергетические и стратегические проекты, как правило, будут осуществляться с участием государства, заявил министр 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T16:01+0400
2022-12-19T16:01+0400
2022-12-19T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о выкупе Худонской гидроэлектростанции у инвестора, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после заседания правительства. В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Министр напомнил, что этот проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Соответственно, наше решение завершить с компанией контракт путем переговоров в итоге завершилось позитивно. "В начале 2023 года вновь объявим этот проект и заново начнем осуществлять этот проект", - сообщил Давиташвили. Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов >>По его словам, частью нашей последовательной энергетической политики является увеличение генерации в Грузии и повышение энергонезависимости страны. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Строительство Худони ГЭС началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию Партии зеленых Грузии. На строительство Худони ГЭС тогда было затрачено порядка 150 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, худони гэс, trans electrica, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, худони гэс, trans electrica, энергетика грузии
Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность
16:01 19.12.2022 (обновлено: 16:03 19.12.2022)
В будущем крупные энергетические и стратегические проекты, как правило, будут осуществляться с участием государства, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о выкупе Худонской гидроэлектростанции у инвестора, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после заседания правительства.
В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы.
"Достигнута договоренность с компанией-инвестором и государство вернуло себе проект, что позволит нам в 2023 году начать осуществление проекта с активным участием государства. Это наш подход. В будущем такие важные, крупные энергетические и стратегические проекты, как правило, будут осуществляться с участием грузинского государства", - заявил Давиташвили на брифинге.
Министр напомнил, что этот проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Соответственно, наше решение завершить с компанией контракт путем переговоров в итоге завершилось позитивно.
"В начале 2023 года вновь объявим этот проект и заново начнем осуществлять этот проект", - сообщил Давиташвили.
По его словам, частью нашей последовательной энергетической политики является увеличение генерации в Грузии и повышение энергонезависимости страны.
Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС.
Строительство Худони ГЭС началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию Партии зеленых Грузии. На строительство Худони ГЭС тогда было затрачено порядка 150 миллионов долларов.