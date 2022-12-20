https://sputnik-georgia.ru/20221220/eto-davlenie-na-sud---penitentsiarnaya-sluzhba-o-syuzhetakh-tv-kasatelno-zdorovya-saakashvili-273235669.html

Это давление на суд - Пенитенциарная служба о сюжетах ТВ касательно здоровья Саакашвили

Это давление на суд - Пенитенциарная служба о сюжетах ТВ касательно здоровья Саакашвили

В эфире оппозиционных телеканалов "ТВ Пирвели" и "Формула" вышли сюжеты, построенные на небольшом фрагменте медицинского заключения 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила о недопустимости обнародования конфиденциальной части медицинского заключения по итогам обследования экс-президента Грузии Михаилу Саакашвили, так как это является давлением на суд перед заседанием об отсрочке исполнения наказания. В эфире двух оппозиционных телеканалов "ТВ Пирвели" и "Формула" на днях вышли сюжеты, построенные на небольшом фрагменте медицинского заключения экспертов центра "Эмпатия". Пенитенциарная служба считает, что целью этих сюжетов было преподнести ситуацию так, будто Саакашвили отравили. Пенитенциарная служба категорически призвала "заинтересованную сторону" воздержаться от обнародования тех фрагментов медицинского заключения, которые по ее же требованию были признаны конфиденциальными, а также призвала проявлять уважение к обществу и конституционному порядку.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Депутат: Саакашвили должен быть благодарен за отмену суммирования сроков наказания>>В заявлении пенитенциарной службы сказано, что 31 мая клиника "Вивамеди", куда Саакашвили этапировали 12 мая, провела токсикологическое исследование в лаборатории "Мрчевели". По результатам, полученным 10 июня, все показатели Саакашвили были в норме.Позже, 19 ноября один из адвокатов экс-президента Валерий Гелбахиани заявил о якобы отравлении своего подзащитного. Вскоре на странице Саакашвили в соцсети появилось сообщение о том, что он никогда не говорил ни одному адвокату о подозрениях касательно отравления. Там же было отмечено, что спекуляции на эту тему неуместны. Спустя несколько дней, 21 ноября, о возможном отравлении Саакашвили заявил другой его адвокат - Шалва Хачапуридзе, который не поверил, что экс-президент мог написать этот пост исходя из состояния его здоровья. После встречи с осужденным адвокат вскоре подтвердил подлинность заявления. "Вмешательство во внутренние дела" – в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского>>На второй день, учитывая интересы пациента, пенитенциарная служба запросила проведение химико-токсикологической экспертизы в Национальное бюро экспертизы имени Самхараули. Заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос об отмене или отсрочке исполнения наказания Михаилу Саакашвили по состоянию здоровья, состоится 22 декабря.Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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