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"Вмешательство во внутренние дела" – в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского

"Вмешательство во внутренние дела" – в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского

Украинский лидер, по всей видимости, недостаточно хорошо проинформирован, считают грузинские депутаты 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T12:50+0400

2022-12-20T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Представители грузинских властей прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, призывающего Тбилиси перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.Ранее лидер Украины в своем ежедневном обращении призвал власти Грузии "принять решение для спасения жизни" Саакашвили – перевести его в одну из клиник Украины, Европы или Америки.Он отметил, что в руководстве Украине работают люди, которые являются лоббистами бывшей правящей партии Грузии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили."Это показывает нам полную картину того, как распространяется информация", – отметил депутат от правящей партии.Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе также считает, что Зеленский, возможно, недостаточно хорошо проинформирован по этому вопросу."Я понимаю, что он может не быть хорошо знаком с вопросом. Или, может, его окружение предоставляет ему неполную информацию", – заявил Сарджвеладзе.Реакция оппозицииЛидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает, что украинский лидер пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии.А вот депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе разделяет беспокойство Зеленского."Нельзя шутить со здоровьем и жизнью. Это не должно быть темой для спекуляций. Я разделаю беспокойство Зеленского. Саакашвили должны предоставить возможность лечения за границей", – сказал Манджгаладзе.Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны>>Власти Грузии должны прислушаться к призыву Зеленского, убежден депутат от "Единого национального движения" Давид Киркитадзе."Главнокомандующий воюющей страны требует освобождения Михаила Саакашвили. Посмотрим, какой будет грузинская власть. Примут ли они во внимание просьбу наших украинских друзей и партнеров или попытаются ввести в заблуждение наших граждан и откажут президенту Украины в этой просьбе", – сказал Киркитадзе.Страсти вокруг СаакашвилиАдвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения для лечения за границей. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Сейчас он находится в гражданской клинике "Вивамеди".Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, владимир зеленский, рати брегадзе, украина, европа, тбилиси, тбилисский городской суд