https://sputnik-georgia.ru/20221219/deputat-saakashvili-dolzhen-byt-blagodaren-za-otmenu-summirovaniya-srokov-nakazaniya-273188754.html

Депутат: Саакашвили должен быть благодарен за отмену суммирования сроков наказания

Депутат: Саакашвили должен быть благодарен за отмену суммирования сроков наказания

Центр "Эмпатия" настаивает на том, что Саакашвили был отравлен неким химическим соединением 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T12:20+0400

2022-12-19T12:20+0400

2022-12-19T12:22+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

созар субари

валерий гелашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264144489_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_153fb068bb684a7a13f5a410846f7d59.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть благодарен нынешней власти за отмену правила назначения наказания по совокупности приговоров, сказал депутат парламента Созар Субари, один из основателей гражданского движения "Сила народа".Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. С 12 мая осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". Саакашвили подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках - сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"."Психические (проблемы - ред.) также могли осложниться из-за голодовки, а если это не из-за голодовки, тогда этот человек с такими болезнями управлял страной, так что пусть как-то потерпит и отбудет наказание, которое он заслужил", - сказал Субари.Глава Минюста: задержание Саакашвили предотвратило сложности для страны>>Депутат от метил, что Саакашвили следует быть благодарным за то, что в условиях правления партии "Грузинская мечта" изменилось законодательство и теперь наказание назначается не по сумме приговоров, а самый строгий приговор поглощает остальные. "В противном случае он (Саакашвили - ред.) бы уже получил минимум 18 лет, не говоря уже о тех приговорах, которые он может получить, если суд признает его виновным по предъявленным обвинениям, судебные процессы по которым проходят сейчас", - отметил Субари. Основанием для задержания Саакашвили 1 октября стали два приговора по уголовным делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы.Он также проходит обвиняемым по трем делам о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Что касается состояния здоровья Саакашвили, помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов - группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Все эти врачи настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 декабря. Что касается диагнозов, в заключениях говорится о том, что у Саакашвили по сравнению с предыдущим обследованием усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врач говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду.Кроме того, центр "Эмпатия" настаивает на том, что Саакашвили отравлен. По словам директора центра Мариам Джишкариани, клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в небольшом количестве - это серебряная вода, мышьяк, таллий и свинец. Джишкариани считает, что наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. Позже, по ее словам, был исследован волос Саакашвили, в котором обнаружили такие вещества, как серебряная вода, висмут и барий. А в ногте обнаружены кадмий и маганий.Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Видео с Саакашвили может изучить следственная служба - адвокаты подали жалобу>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию 29 сентября 2021 года, после чего записал несколько обращений к своим сторонникам перед выборами в органы местного самоуправления. Существенных результатов это не дало оппозиции, хотя правящая "Грузинская мечта" и потеряла позиции - она не смогла в первом же туре выиграть выборы мэра ни в одном из крупных городов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, созар субари, валерий гелашвили, грузинская мечта