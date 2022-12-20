https://sputnik-georgia.ru/20221220/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-273215984.html
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В Азербайджане за 11 месяцев добыто 42,5 млрд кубометров газа, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T07:32+0400
2022-12-20T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Грузию из Азербайджана за 11 месяцев 2022 года было поставлено 2,2 миллиарда кубометров, что составляет 11% от общего объема экспорта азербайджанского газа, сообщил Sputnik Азербайджан. Всего Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал 20,1 млрд кубометров газа, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.В указанный период Азербайджан экспортировал в Турцию 7,6 млрд, в Грузию - 2,2 млрд, в Европу - 10,3 млрд кубометров газа.Азербайджан рассчитывает на долгосрочные контракты с ЕС по поставкам газа >>Министр отметил, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано 5,2 млрд кубометров газа.Глава минэнерго сообщил, что в Азербайджане за 11 месяцев 2022 года было добыто 42,5 млрд кубометров газа, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.Предложен новый метод по доставке туркменского газа в Европу >>Кроме того, Шахбазов указал, что в январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал 24 млн тонн, или 80% добытой в стране нефти."По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года в АР добыто 29,8 млн. тонн нефти, из которых экспортировано 24 млн тонн", - говорится в публикации министра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, азербайджан, новости, экономика, турция, европа, газ
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
07:32 20.12.2022 (обновлено: 07:57 20.12.2022)
В Азербайджане за 11 месяцев добыто 42,5 млрд кубометров газа, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
В Грузию из Азербайджана за 11 месяцев 2022 года было поставлено 2,2 миллиарда кубометров, что составляет 11% от общего объема экспорта азербайджанского газа, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Всего Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал 20,1 млрд кубометров газа, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.
В указанный период Азербайджан экспортировал в Турцию 7,6 млрд, в Грузию - 2,2 млрд, в Европу - 10,3 млрд кубометров газа.
Министр отметил, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано 5,2 млрд кубометров газа.
Глава минэнерго сообщил, что в Азербайджане за 11 месяцев 2022 года было добыто 42,5 млрд кубометров газа, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, Шахбазов указал, что в январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал 24 млн тонн, или 80% добытой в стране нефти.
"По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года в АР добыто 29,8 млн. тонн нефти, из которых экспортировано 24 млн тонн", - говорится в публикации министра.