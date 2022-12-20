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Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения
Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T21:16+0400
2022-12-20T21:16+0400
2022-12-20T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий специалисту одного из региональных подразделений Департамента природоохранного надзора, а также предпринимателю - в даче взятки, говорится в сообщении ведомства. Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, установлено, что чиновник в обмен на покровительство потребовал у лица, занятого в лесном бизнесе, определенную сумму денег в качестве взятки, которые последний зачислил на банковский счет обвиняемого в разное время. Следствием также установлено, что это же должностное лицо, вопреки общественным интересам и ради личной выгоды, не отреагировало должным образом на выявленное правонарушение, совершенное гражданином по факту загрязнения окружающей среды. В обмен на это чиновник получил строительный материал. Сотрудник МВД Грузии попался на взятке >>Правоохранители задержали обоих обвиняемых 19 декабря на основании решения суда. По информации прокуратуры, госслужащему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки" (два эпизода) и "Злоупотребление должностными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>Бизнесмену обвинение предъявлено по статье УК Грузии "дача взятки с целью совершения незаконных действий", что предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
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грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии
Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения
21:16 20.12.2022 (обновлено: 21:17 20.12.2022)
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий специалисту одного из региональных подразделений Департамента природоохранного надзора, а также предпринимателю - в даче взятки, говорится в сообщении ведомства.
Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, установлено, что чиновник в обмен на покровительство потребовал у лица, занятого в лесном бизнесе, определенную сумму денег в качестве взятки, которые последний зачислил на банковский счет обвиняемого в разное время.
Следствием также установлено
, что это же должностное лицо, вопреки общественным интересам и ради личной выгоды, не отреагировало должным образом на выявленное правонарушение, совершенное гражданином по факту загрязнения окружающей среды. В обмен на это чиновник получил строительный материал.
Правоохранители задержали обоих обвиняемых 19 декабря на основании решения суда.
По информации прокуратуры, госслужащему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки" (два эпизода) и "Злоупотребление должностными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
Бизнесмену обвинение предъявлено по статье УК Грузии "дача взятки с целью совершения незаконных действий", что предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения в установленный законом срок.