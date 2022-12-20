Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221220/zaderzhannym-v-gruzii-chinovniku-i-biznesmenu-predyavili-obvineniya-273252891.html
Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения
Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T21:16+0400
2022-12-20T21:17+0400
грузия
новости
происшествия
департамент природоохранного надзора
грузия против коррупции
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий специалисту одного из региональных подразделений Департамента природоохранного надзора, а также предпринимателю - в даче взятки, говорится в сообщении ведомства. Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, установлено, что чиновник в обмен на покровительство потребовал у лица, занятого в лесном бизнесе, определенную сумму денег в качестве взятки, которые последний зачислил на банковский счет обвиняемого в разное время. Следствием также установлено, что это же должностное лицо, вопреки общественным интересам и ради личной выгоды, не отреагировало должным образом на выявленное правонарушение, совершенное гражданином по факту загрязнения окружающей среды. В обмен на это чиновник получил строительный материал. Сотрудник МВД Грузии попался на взятке &gt;&gt;Правоохранители задержали обоих обвиняемых 19 декабря на основании решения суда. По информации прокуратуры, госслужащему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки" (два эпизода) и "Злоупотребление должностными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку &gt;&gt;Бизнесмену обвинение предъявлено по статье УК Грузии "дача взятки с целью совершения незаконных действий", что предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора, грузия против коррупции, генеральная прокуратура грузии

Задержанным в Грузии чиновнику и бизнесмену предъявили обвинения

21:16 20.12.2022 (обновлено: 21:17 20.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerГлавная прокуратура Грузии
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий специалисту одного из региональных подразделений Департамента природоохранного надзора, а также предпринимателю - в даче взятки, говорится в сообщении ведомства.
Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, установлено, что чиновник в обмен на покровительство потребовал у лица, занятого в лесном бизнесе, определенную сумму денег в качестве взятки, которые последний зачислил на банковский счет обвиняемого в разное время.
Следствием также установлено, что это же должностное лицо, вопреки общественным интересам и ради личной выгоды, не отреагировало должным образом на выявленное правонарушение, совершенное гражданином по факту загрязнения окружающей среды. В обмен на это чиновник получил строительный материал.
Сотрудник МВД Грузии попался на взятке >>
Правоохранители задержали обоих обвиняемых 19 декабря на основании решения суда.
По информации прокуратуры, госслужащему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки" (два эпизода) и "Злоупотребление должностными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>
Бизнесмену обвинение предъявлено по статье УК Грузии "дача взятки с целью совершения незаконных действий", что предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых заключения под стражу в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0