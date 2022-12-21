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Потребление электроэнергии в Грузии продолжает расти – новая статистика

Потребление электроэнергии в Грузии продолжает расти – новая статистика

С января по август включительно Грузия импортировала электроэнергию из России более одного миллиарда киловатт-часов 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. За 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). С января по ноябрь 2022 года в Грузии было выработано 13,1 миллиард киловатт-часов, на 14,6% больше аналогичных данных прошлого года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов. Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,3 миллиарда киловатт-часов. С января по август включительно Грузия импортировала электроэнергию из России более одного миллиарда киловатт-часов, из Армении – 138,5 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,5 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов. Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 14,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 13% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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